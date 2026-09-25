25 de setembro de 2026
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Homem armado com faca rouba carro na garagem de casa em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Homem que roubou mulher é flagrado por câmeras de segurança em Franca
Homem que roubou mulher é flagrado por câmeras de segurança em Franca

A Polícia Civil de Franca investiga o roubo de um carro registrado no fim da tarde da última segunda-feira, 21, na rua Ana Custódio Parice, no bairro São Joaquim. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, e as imagens já foram entregues aos investigadores.

De acordo com o registro, a vítima chegava em casa quando foi abordada pelo criminoso. O homem aproveitou o momento em que ela entrava com o veículo na garagem e anunciou o assalto.

Suspeito fugiu com o veículo

O suspeito tirou uma faca e ameaçou a vítima. Ela não reagiu e, em seguida, o homem entrou no carro e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

As imagens de segurança devem auxiliar os investigadores na identificação do autor. Informações sobre a identidade ou pistas do suspeito podem ser comunicadas pelo 181 (Disque-Denúncia) ou pelo 190 (Polícia Militar).

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