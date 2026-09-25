A Polícia Civil de Franca investiga o roubo de um carro registrado no fim da tarde da última segunda-feira, 21, na rua Ana Custódio Parice, no bairro São Joaquim. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, e as imagens já foram entregues aos investigadores.

De acordo com o registro, a vítima chegava em casa quando foi abordada pelo criminoso. O homem aproveitou o momento em que ela entrava com o veículo na garagem e anunciou o assalto.

Suspeito fugiu com o veículo

O suspeito tirou uma faca e ameaçou a vítima. Ela não reagiu e, em seguida, o homem entrou no carro e fugiu.