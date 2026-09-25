A Prefeitura de Franca divulgou nesta sexta-feira, 25, que novas frentes de trabalho serão iniciadas nas obras de drenagem a partir da próxima semana. As intervenções serão realizadas nos córregos dos Bagres, Palmeiras e Cubatão, com diferentes etapas em cada trecho.
Córrego dos Bagres
Na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, no Córrego dos Bagres, os trabalhos incluem o desvio do córrego com ensacadeira, a conclusão da rampa de acesso ao canal e a continuidade da demolição das paredes e do fundo da estrutura, com retirada dos entulhos.
Também estão previstas a instalação de pranchas metálicas, a confecção de formas e armações e a concretagem dos pré-moldados do módulo 2. As equipes devem ainda iniciar o arrasamento dos tubulões.
Nesta semana, foram realizados serviços de confecção e concretagem de pré-moldados, conclusão de formas e cravamento e aterramento de pranchas metálicas nas proximidades do emissário.
Palmeiras e Cubatão
No Córrego Palmeiras, a próxima etapa prevê a execução das ligações de conexões e caixas no novo canal, além do início da travessia da rua Anésio Basílio Santos.
Segundo a Prefeitura, já foi concluída a execução do dissipador de saída do canal e realizada a limpeza da estrutura.
Já no Córrego Cubatão, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, terá continuidade a execução das colunas de jet grouting no trecho próximo ao Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). O serviço já estava sendo realizado na semana anterior.
Obras contra enchentes
As intervenções fazem parte do conjunto de obras de drenagem e controle de enchentes em andamento em Franca.
Segundo a Prefeitura, o projeto conta com R$ 40 milhões em recursos, provenientes de um convênio entre o município e o Governo Federal.
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