A Prefeitura de Franca divulgou nesta sexta-feira, 25, que novas frentes de trabalho serão iniciadas nas obras de drenagem a partir da próxima semana. As intervenções serão realizadas nos córregos dos Bagres, Palmeiras e Cubatão, com diferentes etapas em cada trecho.

Córrego dos Bagres

Na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, no Córrego dos Bagres, os trabalhos incluem o desvio do córrego com ensacadeira, a conclusão da rampa de acesso ao canal e a continuidade da demolição das paredes e do fundo da estrutura, com retirada dos entulhos.

Também estão previstas a instalação de pranchas metálicas, a confecção de formas e armações e a concretagem dos pré-moldados do módulo 2. As equipes devem ainda iniciar o arrasamento dos tubulões.