Um ponto de descarte irregular que se repete na esquina, uma dúvida sobre o funcionamento da coleta ou uma ideia para deixar o bairro mais limpo. Situações como essas fazem parte do dia a dia de quem vive em Franca e todas têm um caminho certo para chegar a quem pode resolvê-las. A Sempre Franca, responsável pela coleta e limpeza urbana no município, mantém canais oficiais de atendimento abertos à população e quer ouvir o que os moradores têm a dizer.

O primeiro deles é o telefone 0800 591 6842, uma ligação gratuita que pode ser usada para tirar dúvidas e comunicar ocorrências relacionadas à coleta e à limpeza das vias. Para quem prefere resolver pelo celular, o aplicativo Cidade Atende permite registrar solicitações e acompanhar o andamento de cada pedido, sem precisar ligar de novo para saber em que etapa está o atendimento. Já o site coletafranca.com.br reúne informações sobre os serviços e também está disponível para o contato com a empresa.

Muito além de reclamações

Os canais servem para informar pontos viciados, aqueles locais onde o lixo é descartado de forma irregular com frequência, e qualquer situação ligada à coleta. Mas não se limitam a isso: dúvidas, sugestões para a cidade e o acompanhamento dos serviços prestados também são bem-vindos. Ao entrar em contato, vale descrever com clareza onde e o que está acontecendo, informação que ajuda a equipe a encontrar a solução mais adequada e resolver com mais agilidade.

A proposta é aproximar a empresa de quem utiliza o serviço todos os dias. Cada registro feito pelos canais oficiais ajuda a Sempre Franca a entender as necessidades de cada região e a aprimorar o atendimento. Porque uma cidade mais limpa e organizada não depende apenas de quem faz a coleta, mas da participação de cada morador.

Sempre que precisar, fale com a Sempre Franca.