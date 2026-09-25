Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira, 25, no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, no bairro Vila Nova, em Franca.
A colisão foi registrada por câmeras de segurança. Com a força da batida, um dos veículos chegou a ficar com duas rodas suspensas, quase tombando, e ainda atingiu um poste. Os dois carros ficaram bastante danificados.
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas e não foi possível confirmar qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho.
O cruzamento já foi palco de outro acidente nesta semana. A repetição das ocorrências no trecho chama a atenção de moradores e comerciantes, mesmo com o local sendo sinalizado por semáforo e placas.
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