Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira, 25, no cruzamento das ruas Francisco Marques e Padre Conrado, no bairro Vila Nova, em Franca.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança. Com a força da batida, um dos veículos chegou a ficar com duas rodas suspensas, quase tombando, e ainda atingiu um poste. Os dois carros ficaram bastante danificados.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas e não foi possível confirmar qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho.