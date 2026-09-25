O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), publicou um vídeo nesta sexta-feira, 25, para tranquilizar a população após passar por um cateterismo no Hospital do Coração. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que o exame e o procedimento médico transcorreram de forma tranquila.

Alexandre agradeceu as mensagens recebidas e as pessoas que fizeram orações pela recuperação. “Quero passar aqui para tranquilizar a todos vocês, principalmente agradecer pelas orações, pelas inúmeras mensagens que a gente está recebendo e pelo carinho de vocês”, afirmou.

O prefeito também agradeceu aos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento, citando médicos, enfermeiros e toda a equipe que o acompanha.