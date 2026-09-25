O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) passou por Franca na manhã desta sexta-feira, 25, com a caravana Futuro Glorioso Tour. Em discurso na Praça 9 de Julho, no Centro, ele fez ataques aos adversários Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e pediu votos aos apoiadores.

O ato ocorreu em frente ao monumento ao Soldado Constitucionalista. Esta foi a terceira visita de um presidenciável a Franca neste ciclo eleitoral. Ronaldo Caiado (PSD) esteve na cidade em maio e Edmilson Costa (PCB), em setembro.

Durante o discurso, Renan concentrou parte das críticas nos dois adversários que lideram as pesquisas de intenção de voto e afirmou que a disputa eleitoral está sendo influenciada pelo dinheiro e pelo que classificou como silêncio de parte do empresariado.