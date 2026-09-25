O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) passou por Franca na manhã desta sexta-feira, 25, com a caravana Futuro Glorioso Tour. Em discurso na Praça 9 de Julho, no Centro, ele fez ataques aos adversários Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) e pediu votos aos apoiadores.
O ato ocorreu em frente ao monumento ao Soldado Constitucionalista. Esta foi a terceira visita de um presidenciável a Franca neste ciclo eleitoral. Ronaldo Caiado (PSD) esteve na cidade em maio e Edmilson Costa (PCB), em setembro.
Durante o discurso, Renan concentrou parte das críticas nos dois adversários que lideram as pesquisas de intenção de voto e afirmou que a disputa eleitoral está sendo influenciada pelo dinheiro e pelo que classificou como silêncio de parte do empresariado.
“Há décadas, ou com uma quadrilha ou com a outra quadrilha, porque ninguém tem coragem de defender em público. Volto a colocar, eu gostaria de ver um defensor do Flávio Bolsonaro explicar um motivo intrínseco desse cara ter capacidade de ser presidente do Brasil, desse cara ter um projeto sequer para o Brasil. Não tem homem defendendo esse vagabundo hoje, porque é tudo envergonhado”, disse.
Críticas a Lula
Em outro momento, Renan direcionou as críticas ao presidente Lula, candidato à reeleição.
“O mundo todo está vendo com vergonha a decisão sendo tomada com base no dinheiro, com base nos escândalos, com base no silêncio e na leniência de parte do nosso empresariado. As empresas do Brasil estão quebrando, todas, mas o Lula está liderando as pesquisas”, afirmou.
Pesquisas recentes têm colocado Lula e Flávio Bolsonaro nas duas primeiras posições da disputa presidencial, com variações entre os levantamentos.
Renan faz acusação contra Flávio
Renan também acusou Flávio Bolsonaro de ter apoiado políticos posteriormente investigados por supostas ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro.
“Flávio Bolsonaro fala de crime organizado, sendo que ele era aliado com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Isso não é opinião minha, eu não estou fazendo uma conjectura. Flávio Bolsonaro apoiava membros do Comando Vermelho, isso de acordo com a Polícia Federal”, afirmou o candidato.
A declaração reproduz uma acusação que Renan já havia feito durante a campanha ao mencionar políticos do Rio de Janeiro alvos de investigações.
Referência à Revolução de 1932
Diante do monumento ao Soldado Constitucionalista, Renan utilizou a Revolução Constitucionalista de 1932 como referência para convocar seus apoiadores à mobilização política.
“Aquelas pessoas, aqueles paulistas que saíram em 32 para uma guerra improvável contra toda a federação brasileira sabiam muitas vezes que na batalha a morte era certa. Mas homens que eram, foram diante da morte certa e estabeleceram o seu papel na história e cravaram o nome deles aqui. Hoje, nós somos incapazes de lutar pelo que a gente acredita e vamos na urna igual gado votar no ladrão que nos rouba”, discursou.
Ao encerrar a passagem por Franca, o candidato pediu votos e voltou a atacar adversários.
“Não aceite ser governado por bandido. Não aceite ter o seu futuro determinado por gente que estava nas mesas e nas orgias do senhor Daniel Vorcaro, participando de tudo aquilo que há de pior. Não aceite imaginar que a sua escolha tem que ser o mal menor, quando o mal é sempre o mal, quando o errado é sempre o errado. Há um único caminho hoje, o caminho de alguém que não está na lista telefônica do Vorcaro”, disse.
Após o compromisso em Franca, Renan Santos seguiu a agenda da caravana em Uberaba (MG).
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