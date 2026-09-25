José Roberto Alves de Aguiar, de 75 anos, investigado pela morte do próprio cunhado em Cristais Paulista, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 25, após a Polícia Civil encontrar oito munições de calibre .38 na residência dele.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação da morte do próprio cunhado Carlos Lopes da Silva, de 68 anos, ocorrida em junho deste ano.
A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca. José Roberto foi levado à delegacia e autuado por posse irregular de munição de arma de fogo.
A arma apontada pela investigação como utilizada no homicídio foi localizada em uma chácara.
Além do homicídio, a Polícia Civil apura uma possível fraude processual diante de indícios de que a cena onde Carlos foi encontrado morto possa ter sido alterada.
“Está sendo apurado, sim, um homicídio, com grandes chances da ocorrência do crime de fraude processual, justamente em razão de alterações, suspeitas fundadas de alteração na cena do crime e na dinâmica do encontro do corpo”, afirmou o delegado Gabriel Fernando Tomás da Silva, da DIG.
Perícia apontou tiro nas costas
José Roberto é suspeito de matar o próprio cunhado, que morava em uma propriedade dele.
Em interrogatório, o investigado afirmou que Carlos teria chegado ao local acompanhado de outro homem, embriagado e agressivo, e avançado contra ele com um facão.
José Roberto disse que estava com um revólver calibre .38 e efetuou um disparo. De acordo com o delegado, entretanto, o resultado da perícia apontou que o tiro atingiu as costas de Carlos.
“Ele falou que não viu onde disparou, porém, a perícia concluiu e atestou que o disparo foi efetuado nas costas da vítima”, disse Gabriel.
Ainda segundo a versão apresentada pelo investigado, Carlos teria errado o golpe com o facão, virado de costas e, então, sido atingido pelo disparo.
Depois de baleado, ainda conforme o relato de José Roberto, o cunhado teria caminhado até a própria residência, arrombado a porta e se sentado no sofá segurando o facão.
A Polícia Civil investiga se essa dinâmica corresponde ao que efetivamente aconteceu e se houve alguma alteração na cena para modificar as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.
Polícia suspeita que segundo homem não exista
Outro ponto investigado é a presença de um suposto segundo homem que, de acordo com José Roberto, estaria acompanhando Carlos quando ocorreu o confronto.
Essa pessoa não foi identificada. “A gente desconfia concretamente que esse rapaz não existe”, afirmou o delegado.
Segundo Gabriel, a falta de informações sobre o suposto homem e o fato de ele não ter procurado a polícia contribuíram para as suspeitas levantadas durante a investigação.
Justiça negou prisão temporária
Após a análise do laudo pericial, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária de José Roberto por homicídio qualificado e fraude processual.
Segundo o delegado, o pedido foi negado pelo juiz da Vara do Júri de Franca.
Nesta sexta-feira, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram oito munições de calibre .38 na residência do investigado. Com isso, José Roberto foi preso em flagrante por posse irregular de munição de arma de fogo.
Ele será apresentado em audiência de custódia.
O inquérito sobre a morte de Carlos e a suspeita de fraude processual continua em andamento. Segundo o delegado, ao término da investigação, a Polícia Civil pretende indiciar José Roberto e encaminhar o relatório à Justiça com pedido de prisão preventiva.
Relembre o caso
Carlos Lopes da Silva, de 68 anos, foi encontrado morto na manhã de 4 de junho em um cômodo nos fundos de uma propriedade localizada em um condomínio de chácaras no bairro Alvorada, em Cristais Paulista.
Ele havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Um facão foi encontrado próximo ao corpo e havia vestígios de sangue na área externa da residência.
José Roberto, cunhado da vítima, passou a ser investigado como suspeito do homicídio.
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