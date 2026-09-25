José Roberto Alves de Aguiar, de 75 anos, investigado pela morte do próprio cunhado em Cristais Paulista, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 25, após a Polícia Civil encontrar oito munições de calibre .38 na residência dele.

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão relacionados à investigação da morte do próprio cunhado Carlos Lopes da Silva, de 68 anos, ocorrida em junho deste ano.

A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca. José Roberto foi levado à delegacia e autuado por posse irregular de munição de arma de fogo.