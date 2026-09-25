25 de setembro de 2026
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ATUALIZAÇÃO

Alexandre Ferreira passa bem após cateterismo e deve ter alta

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Giovanna Attili/GCN
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), no estúdio da Rádio Difusora
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), no estúdio da Rádio Difusora

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), está bem após realizar um cateterismo na manhã desta sexta-feira, 25, no Hospital do Coração. Segundo informações da equipe médica responsável, o procedimento transcorreu normalmente.

A previsão é de que Alexandre receba alta hospitalar ainda na tarde desta sexta-feira.

O prefeito foi submetido ao cateterismo após alterações identificadas em uma angiotomografia de coronárias. Ele havia sido encaminhado para avaliação cardiológica após passar pelo Pronto-Socorro Municipal Álvaro Azzuz.

Em nota, a Prefeitura de Franca informou que recebeu da equipe médica a atualização sobre o estado de saúde do prefeito. "Segundo informações da equipe médica responsável, o procedimento transcorreu normalmente e o prefeito está bem. A previsão é de que ele receba alta ainda nesta tarde."

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