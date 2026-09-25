O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), está bem após realizar um cateterismo na manhã desta sexta-feira, 25, no Hospital do Coração. Segundo informações da equipe médica responsável, o procedimento transcorreu normalmente.

A previsão é de que Alexandre receba alta hospitalar ainda na tarde desta sexta-feira.

O prefeito foi submetido ao cateterismo após alterações identificadas em uma angiotomografia de coronárias. Ele havia sido encaminhado para avaliação cardiológica após passar pelo Pronto-Socorro Municipal Álvaro Azzuz.