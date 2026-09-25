Pedregulho realiza neste sábado, 26, a 3ª Marcha para Jesus 2026. Organizado pelo Conpape (Conselho de Pastores de Pedregulho), o evento começa às 16h, com caminhada até a praça central, onde será realizado um culto campal a partir das 18h.

A concentração para a marcha será na Igreja Santa Terezinha. De lá, os participantes seguirão em caminhada até a praça Central.

No local, o culto contará com pregação do pastor Luciano Lúcio. A presidência do Conselho será conduzida pelo pastor Rogério Cruz, enquanto a locução ficará a cargo do pastor Oclécio e de Edneia.