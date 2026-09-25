Pedregulho realiza neste sábado, 26, a 3ª Marcha para Jesus 2026. Organizado pelo Conpape (Conselho de Pastores de Pedregulho), o evento começa às 16h, com caminhada até a praça central, onde será realizado um culto campal a partir das 18h.
A concentração para a marcha será na Igreja Santa Terezinha. De lá, os participantes seguirão em caminhada até a praça Central.
No local, o culto contará com pregação do pastor Luciano Lúcio. A presidência do Conselho será conduzida pelo pastor Rogério Cruz, enquanto a locução ficará a cargo do pastor Oclécio e de Edneia.
A programação musical terá apresentações do Conservatório Municipal de Música de Pedregulho e de bandas das igrejas locais.
Além da programação religiosa e cultural, o evento terá uma ação solidária em benefício da Santa Casa de Pedregulho. A organização arrecadará fraldas geriátricas e produtos de limpeza.
Os participantes são convidados a levar as doações para contribuir com a instituição de saúde.
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