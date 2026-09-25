O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) realizou um exame de cateterismo na manhã desta sexta-feira, 25, no Hospital do Coração, em Franca. O GCN/Sampi apurou que o procedimento ocorreu após alterações identificadas em uma angiotomografia de coronárias.

Segundo informações obtidas pela reportagem, Alexandre foi encaminhado para avaliação cardiológica após passar pelo Pronto-socorro Municipal “Álvaro Azzuz”. A partir dos resultados da angiotomografia, houve a indicação para a realização imediata do cateterismo.

Em nota, a Prefeitura de Franca confirmou que o prefeito realizou o procedimento e informou que, neste momento, aguarda informações da equipe médica responsável pelo atendimento. Segundo a administração municipal, novas informações serão divulgadas assim que houver uma atualização oficial.