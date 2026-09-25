25 de setembro de 2026
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URGENTE

Prefeito Alexandre Ferreira passa por cateterismo no HC de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Giovanna Attili/GCN
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), em visita aos estúdios da Rádio Difusora
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB), em visita aos estúdios da Rádio Difusora

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) realizou um exame de cateterismo na manhã desta sexta-feira, 25, no Hospital do Coração, em Franca. O GCN/Sampi apurou que o procedimento ocorreu após alterações identificadas em uma angiotomografia de coronárias.

Segundo informações obtidas pela reportagem, Alexandre foi encaminhado para avaliação cardiológica após passar pelo Pronto-socorro Municipal “Álvaro Azzuz”. A partir dos resultados da angiotomografia, houve a indicação para a realização imediata do cateterismo.

Em nota, a Prefeitura de Franca confirmou que o prefeito realizou o procedimento e informou que, neste momento, aguarda informações da equipe médica responsável pelo atendimento. Segundo a administração municipal, novas informações serão divulgadas assim que houver uma atualização oficial.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o resultado do cateterismo, o quadro de saúde do prefeito ou eventual diagnóstico relacionado aos resultados no exame.

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