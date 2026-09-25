Um motociclista de 39 anos ficou ferido após sofrer um acidente e parar embaixo de um carro na manhã desta sexta-feira, 25, na avenida Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca. Populares utilizaram dois macacos hidráulicos para levantar o veículo e conseguir retirar a vítima.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da moto e caiu na via. Na sequência, acabou ficando embaixo de um carro que seguia à frente.
A testemunha Arthur Lombard contou que ouviu o barulho do acidente e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motociclista preso sob o veículo.
Pessoas que estavam nas proximidades se mobilizaram para ajudar. A avenida precisou ser parcialmente interditada durante o resgate.
Para retirar o motociclista, foram utilizados dois macacos hidráulicos para erguer o carro. Segundo Arthur, um médico que estava no local orientou os populares sobre como realizar o procedimento com segurança.
‘Estava com medo de morrer’
Ainda segundo a testemunha, o motociclista permaneceu consciente e conversava com as pessoas enquanto aguardava o socorro.
Arthur relatou que a vítima apresentava sangramento e dizia estar com medo de morrer.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.
O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Unimed/São Joaquim com ferimentos leves.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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