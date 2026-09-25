Um motociclista de 39 anos ficou ferido após sofrer um acidente e parar embaixo de um carro na manhã desta sexta-feira, 25, na avenida Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca. Populares utilizaram dois macacos hidráulicos para levantar o veículo e conseguir retirar a vítima.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da moto e caiu na via. Na sequência, acabou ficando embaixo de um carro que seguia à frente.

A testemunha Arthur Lombard contou que ouviu o barulho do acidente e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motociclista preso sob o veículo.