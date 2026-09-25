25 de setembro de 2026
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AVENIDA MOVIMENTADA

Motociclista fica preso embaixo de carro após acidente em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução | Hevertom Talles/GCN
Vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
Vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

Um motociclista de 39 anos ficou ferido após sofrer um acidente e parar embaixo de um carro na manhã desta sexta-feira, 25, na avenida Ismael Alonso y Alonso, na região central de Franca. Populares utilizaram dois macacos hidráulicos para levantar o veículo e conseguir retirar a vítima.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela avenida quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da moto e caiu na via. Na sequência, acabou ficando embaixo de um carro que seguia à frente.

A testemunha Arthur Lombard contou que ouviu o barulho do acidente e, ao verificar o que havia acontecido, encontrou o motociclista preso sob o veículo.

Pessoas que estavam nas proximidades se mobilizaram para ajudar. A avenida precisou ser parcialmente interditada durante o resgate.

Para retirar o motociclista, foram utilizados dois macacos hidráulicos para erguer o carro. Segundo Arthur, um médico que estava no local orientou os populares sobre como realizar o procedimento com segurança.

‘Estava com medo de morrer’

Ainda segundo a testemunha, o motociclista permaneceu consciente e conversava com as pessoas enquanto aguardava o socorro.

Arthur relatou que a vítima apresentava sangramento e dizia estar com medo de morrer.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

O motociclista foi socorrido e encaminhado ao Hospital Unimed/São Joaquim com ferimentos leves.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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