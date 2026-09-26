Duas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) conveniadas com a Prefeitura de Franca estão com processos seletivos abertos para preencher quatro vagas de emprego na área de educação infantil. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 25, e as inscrições terminam neste domingo, 27.

As oportunidades são para auxiliar de educação infantil II, educador de apoio infantil, auxiliar de cozinha e educador.

Pastoral do Menor tem três vagas

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu três oportunidades.