Duas OSCs (Organizações da Sociedade Civil) conveniadas com a Prefeitura de Franca estão com processos seletivos abertos para preencher quatro vagas de emprego na área de educação infantil. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 25, e as inscrições terminam neste domingo, 27.
As oportunidades são para auxiliar de educação infantil II, educador de apoio infantil, auxiliar de cozinha e educador.
Pastoral do Menor tem três vagas
A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca abriu três oportunidades.
Na Creche “Luciene Ribeiro Mendonça Corrêa Dias”, no Jardim Martins, há uma vaga para auxiliar de educação infantil II e outra para educador de apoio infantil. Para as duas funções, é exigida formação completa em Pedagogia ou Magistério.
Já na Creche Escola “Rosely Amália Paludetto Minicucci”, no Jardim Esmeralda, a oportunidade é para auxiliar de cozinha, com exigência de Ensino Fundamental completo.
As três vagas oferecem salário e benefícios, refeição no local, jornada de 44 horas semanais, seguro de vida, assistência médica em grupo e credencial no Sesc Franca. Segundo o edital, todas as oportunidades também estão disponíveis para PCDs (pessoas com deficiência).
Os interessados devem cadastrar o currículo no site da Pastoral do Menor, na área “Trabalhe Conosco”, até este domingo. O processo seletivo terá duas etapas: análise curricular e entrevista individual.
Educador terá salário de R$ 3,1 mil
A Instituição Espírita “Joanna de Ângelis” Unidade 1 também abriu processo seletivo para uma vaga de educador.
A oportunidade exige licenciatura em Pedagogia e prevê jornada de 44 horas semanais. O salário é de R$ 3,1 mil, além de vale-alimentação, convênio médico e seguro de vida.
Os candidatos devem enviar currículo e diploma para o e-mail joannadeangeliscurriculo@gmail.com até este domingo, 27.
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