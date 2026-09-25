A filha de José Roberto Alves de Aguiar, de 75 anos, preso pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca após a morte do próprio cunhado, em um confronto ocorrido no dia 4 de junho, em uma chácara de Cristais Paulista, afirmou que o pai agiu em legítima defesa. Segundo ela, o tio apresentava comportamento agressivo quando consumia bebidas alcoólicas e teria entrado na propriedade armado com um facão.

Histórico de conflitos

De acordo com a filha, os pais acolheram o homem durante anos, depois que ele teria sido afastado do convívio com outros familiares em razão do vício em álcool. Ela contou que a família chegou a alugar cômodos, conseguir empregos em sítios e providenciar um espaço para que ele pudesse morar.

“Meu pai e minha mãe acolheram ele a vida inteira. A família dele jogou ele na rua porque ele era alcoólatra”, relatou.