Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, 24, no bairro Carminha Sandoval, em Ituverava. Segundo a Polícia Militar, ele estaria utilizando uma motocicleta para realizar a entrega de entorpecentes.
Durante patrulhamento, policiais da 3ª Companhia do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito conduzindo uma motocicleta e deram ordem de parada. O jovem, porém, desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro.
Com apoio de outras equipes, os policiais fizeram um cerco e acompanharam o suspeito. Durante a fuga, ao passar pela rua Georgina Silêncio Sampaio, ele teria arremessado um objeto sobre o telhado de uma residência.
O homem foi abordado pouco depois. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram 38 microtubos com uma substância aparentando ser cocaína, uma porção de maconha e R$ 148 em dinheiro.
Drogas encontradas no telhado
Os policiais retornaram ao imóvel onde o objeto havia sido lançado e encontraram, sobre o telhado, um pote com outros dois microtubos contendo uma substância semelhante à cocaína.
Ao todo, foram apreendidos 40 microtubos, além de uma porção de maconha e R$ 148 em dinheiro.
Também foram apreendidos um celular Xiaomi Redmi e a motocicleta Honda CG Titan utilizada pelo suspeito.
O jovem foi preso em flagrante e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a prisão por tráfico de drogas foi formalizada.
Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
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