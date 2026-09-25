Um jovem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira, 24, no bairro Carminha Sandoval, em Ituverava. Segundo a Polícia Militar, ele estaria utilizando uma motocicleta para realizar a entrega de entorpecentes.

Durante patrulhamento, policiais da 3ª Companhia do 15º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito conduzindo uma motocicleta e deram ordem de parada. O jovem, porém, desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Com apoio de outras equipes, os policiais fizeram um cerco e acompanharam o suspeito. Durante a fuga, ao passar pela rua Georgina Silêncio Sampaio, ele teria arremessado um objeto sobre o telhado de uma residência.