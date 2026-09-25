A programação da Semana Municipal de Valorização da Pessoa Idosa chega ao fim nesta sexta-feira, 25, em Franca, após uma série de atividades voltadas ao público da terceira idade. O encerramento começou às 8h30, durante uma reunião de trabalho do Comupi (Conselho Municipal da Pessoa Idosa).
O encontro foi realizado na sede da Secretaria de Ação Social. Durante a reunião, foram avaliadas as atividades realizadas ao longo da semana e discutidos outros assuntos de interesse do conselho.
A programação começou na segunda-feira, com uma sessão solene na Câmara Municipal de Franca, seguida de uma apresentação cultural realizada por um grupo de idosos do CITI Lions do Jardim Redentor.
Na terça-feira, as atividades foram realizadas no CCI "Avelina Maria de Jesus", no Jardim Aeroporto 3, com uma sessão de ginástica orientada durante a manhã. À tarde, o Centro Dia "Ignez Mendonça", no Jardim Luiza, recebeu atividades de música e arte, com a participação dos usuários e de idosos da região.
Já na quarta-feira, 23, as Vosf (Voluntárias Sociais de Franca) receberam a palestra “Qualidade de Vida no EnvelheSer”, ministrada pela médica geriatra Juliana Rocha Faleiros do Nascimento. O encontro também contou com uma apresentação de dança de salão.
No período da tarde, a programação continuou na Casa Sebastiana Ferreira, na Vila Santos Dumont, com uma Festa Flashback. Os participantes participaram de atividades de dança livre e passinhos ao som de músicas temáticas.
Nesta quinta-feira, 24, grupos de pessoas idosas se reuniram pela manhã na Praça da Capelinha para uma atividade de zumba organizada pelas equipes do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e da Fundação Judas Iscariotes.
Forró continua programação em outubro
Apesar do encerramento oficial da Semana Municipal nesta sexta-feira, as atividades voltadas à população idosa terão continuidade na próxima semana.
Em parceria com o Sesc Franca, a Prefeitura promove no dia 1º de outubro uma apresentação do Trio Forró Copaíba, das 15h às 16h30, no Espaço de Convivência do Sesc.
A atividade será realizada em referência ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado na mesma data, e terá música, diversão e entretenimento para o público da terceira idade.
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