A programação da Semana Municipal de Valorização da Pessoa Idosa chega ao fim nesta sexta-feira, 25, em Franca, após uma série de atividades voltadas ao público da terceira idade. O encerramento começou às 8h30, durante uma reunião de trabalho do Comupi (Conselho Municipal da Pessoa Idosa).

O encontro foi realizado na sede da Secretaria de Ação Social. Durante a reunião, foram avaliadas as atividades realizadas ao longo da semana e discutidos outros assuntos de interesse do conselho.

A programação começou na segunda-feira, com uma sessão solene na Câmara Municipal de Franca, seguida de uma apresentação cultural realizada por um grupo de idosos do CITI Lions do Jardim Redentor.