A Justiça marcou para o dia 8 de outubro, às 8h, no Fórum de São Joaquim da Barra, o julgamento do policial militar Iuri Pereira de Oliveira, de 27 anos, acusado de tentativa de homicídio contra Luís Felipe de Souza Honorato Pardinho, de 21 anos.

O PM está preso no Presídio Romão Gomes, na capital paulista. O crime ocorreu em fevereiro de 2025, em um loteamento de São Joaquim da Barra.

Iuri estava de folga e acompanhado da namorada quando se envolveu em uma discussão com Luís Felipe e amigos dele. Segundo o boletim de ocorrência, a confusão teria começado por causa de som alto.