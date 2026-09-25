Um homem de 66 anos, condenado a oito anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável em Minas Gerais, foi preso pela Polícia Militar durante o horário do almoço desta quinta-feira, 25, na avenida 7 de Setembro, próximo ao Teatro Municipal, em Franca.
Segundo o sargento PM Fransérgio, a equipe recebeu informações sobre a localização do condenado e conseguiu abordá-lo.
“A gente recebeu informação, conseguimos abordar e deter um homem de 66 anos, condenado no Estado de Minas Gerais”, afirmou.
O homem foi condenado em abril de 2025. O processo está relacionado a um caso registrado em 2017, em Cássia (MG).
Durante a abordagem, segundo o policial, o condenado negou ter cometido o crime e alegou ter sido vítima de uma vingança.
“Ele declara inocência, ele fala que não teve essa situação, que foi uma vingança da parte dessa família. Mas, enfim, ele foi condenado e o mandado de prisão tem que ser cumprido”, disse o sargento.
Ainda conforme o PM, o homem teria relatado que a pessoa envolvida no processo seria filho de um antigo patrão, mas não apresentou detalhes. A equipe policial também não teve acesso ao processo que resultou na condenação.
Muralha Paulista auxiliou na prisão
A localização contou com o auxílio do Muralha Paulista, sistema de monitoramento utilizado pelas forças de segurança.
“A tecnologia hoje ajudou bastante”, afirmou Fransérgio.
Segundo o sargento, o homem tinha conhecimento da condenação e sabia que era considerado foragido.
“Ele já sabia da condenação, já sabia de toda a situação dele. Ele sabia que estava foragido”, relatou.
A abordagem ocorreu sem resistência. O policial informou ainda que o homem apresenta problemas de saúde e relatou já ter sofrido um AVC e um infarto.
Após a prisão, ele foi encaminhado ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. Na sequência, foi levado para a cadeia do Guanabara e deverá permanecer à disposição da Justiça para os procedimentos relacionados à transferência ao sistema prisional de Minas Gerais.
A ocorrência foi atendida pelo sargento Fransérgio e pelo soldado Lucas.
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