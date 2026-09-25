Um homem de 66 anos, condenado a oito anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável em Minas Gerais, foi preso pela Polícia Militar durante o horário do almoço desta quinta-feira, 25, na avenida 7 de Setembro, próximo ao Teatro Municipal, em Franca.

Segundo o sargento PM Fransérgio, a equipe recebeu informações sobre a localização do condenado e conseguiu abordá-lo.

“A gente recebeu informação, conseguimos abordar e deter um homem de 66 anos, condenado no Estado de Minas Gerais”, afirmou.