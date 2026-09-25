Uma mulher de 33 anos foi presa nesta quinta-feira, 24, durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de aplicar golpes bancários. A investigação começou após uma vítima de Barretos, a cerca de 140 km de Franca, perder mais de R$ 140 mil no chamado golpe do “falso gerente bancário”.

A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo (SP). Além da mulher presa, outros dois investigados tiveram a prisão decretada, mas não foram localizados e continuam foragidos.

A ação foi realizada pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Barretos, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).