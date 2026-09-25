Uma mulher de 33 anos foi presa nesta quinta-feira, 24, durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de aplicar golpes bancários. A investigação começou após uma vítima de Barretos, a cerca de 140 km de Franca, perder mais de R$ 140 mil no chamado golpe do “falso gerente bancário”.
A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva nas cidades de São Paulo e São Bernardo do Campo (SP). Além da mulher presa, outros dois investigados tiveram a prisão decretada, mas não foram localizados e continuam foragidos.
A ação foi realizada pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Barretos, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Durante o cumprimento dos mandados, celulares e notebooks foram apreendidos. O material deverá auxiliar na continuidade das investigações.
Golpe começou com mensagem sobre pontos
Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após uma vítima receber uma mensagem de texto informando sobre supostos pontos acumulados junto a uma instituição financeira. Os pontos poderiam ser convertidos em benefícios e, de acordo com a mensagem, estavam prestes a expirar.
Após acessar o link enviado, a vítima passou a ser contatada por criminosos que se apresentaram como funcionários do banco.
Eles alegaram que havia movimentações suspeitas na conta e convenceram a vítima de que seria necessário realizar procedimentos para proteger o dinheiro.
Durante uma ligação por aplicativo de mensagens, os golpistas utilizaram o compartilhamento remoto de tela e orientaram a vítima a fazer operações bancárias sob o pretexto de cancelar transações fraudulentas.
Na realidade, segundo a investigação, as operações permitiram transferências e pagamentos para contas indicadas pelos criminosos. O prejuízo ultrapassou R$ 140 mil.
Polícia suspeita de outras vítimas
Durante as investigações, a Polícia Civil identificou integrantes do grupo e os relacionou à estrutura utilizada para a aplicação das fraudes.
Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam perfis falsos em aplicativos de mensagens, técnicas de engenharia social e ferramentas de compartilhamento remoto de tela para enganar as vítimas.
As apurações também apontaram relação dos investigados com outros casos envolvendo crimes semelhantes.
A Polícia Civil suspeita que o grupo tenha feito outras vítimas. As investigações continuam para identificar novos integrantes, possíveis comparsas e outras pessoas que possam ter sido prejudicadas.
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