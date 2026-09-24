O cão farejador K-9 Dexter, da Polícia Militar, encontrou cerca de 1,5 quilo de drogas escondidas em dois pontos próximos aos prédios Dom Pedro, na avenida Dr. William Azzuz, na Vila Gosuen, zona norte de Franca. A apreensão ocorreu no fim da noite de quarta-feira, 23.

Durante patrulhamento de ações especiais, policiais do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio de Dexter, avistaram um casal que, segundo a PM, fugiu para o interior dos condomínios ao perceber a aproximação da viatura. Os dois não foram abordados.

Na sequência, os policiais fizeram uma varredura na região com o cão farejador. Em um barranco, próximo a um muro, Dexter indicou a presença de entorpecentes enterrados.