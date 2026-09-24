O cão farejador K-9 Dexter, da Polícia Militar, encontrou cerca de 1,5 quilo de drogas escondidas em dois pontos próximos aos prédios Dom Pedro, na avenida Dr. William Azzuz, na Vila Gosuen, zona norte de Franca. A apreensão ocorreu no fim da noite de quarta-feira, 23.
Durante patrulhamento de ações especiais, policiais do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), com apoio de Dexter, avistaram um casal que, segundo a PM, fugiu para o interior dos condomínios ao perceber a aproximação da viatura. Os dois não foram abordados.
Na sequência, os policiais fizeram uma varredura na região com o cão farejador. Em um barranco, próximo a um muro, Dexter indicou a presença de entorpecentes enterrados.
No local, os policiais encontraram uma sacola contendo um tijolo de crack e outras 20 pedras da mesma droga. O material pesou aproximadamente 633 gramas.
Cerca de 20 metros à frente, Dexter fez uma nova indicação. Sob uma peça de azulejo, dentro de um buraco, os policiais localizaram uma sacola rosa contendo 725 papelotes de cocaína, que totalizaram aproximadamente 346 gramas.
No mesmo ponto, foi encontrada ainda uma sacola de pano preta com um tijolo de maconha de aproximadamente 517 gramas.
Somadas, as três drogas totalizaram cerca de 1,5 quilo.
O material foi apreendido e encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. Ninguém foi preso durante a ocorrência.
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