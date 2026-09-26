26 de setembro de 2026
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SAIDINHA

30 presos deixam penitenciária de Franca e todos voltam no prazo

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Penitenciária da cidade abriga quase 1,7 mil presos
Penitenciária da cidade abriga quase 1,7 mil presos

Todos os 30 presos do regime semiaberto que receberam autorização para a saída temporária em Franca retornaram à unidade prisional dentro do prazo determinado pela Justiça. O benefício foi concedido entre os dias 15 e 21 de setembro.

Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), nenhum dos detentos deixou de retornar ao sistema prisional após o término do período autorizado.

A pasta informou ainda que a Penitenciária de Franca tem capacidade para 811 detentos e atualmente abriga 1.690 homens. O número representa mais que o dobro da capacidade prevista para a unidade.

Como funciona a saída temporária

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal. A autorização é concedida pelo Poder Judiciário após a análise da situação de cada preso.

A SAP é responsável pela administração das unidades prisionais e pelo acompanhamento dos detentos. No Estado de São Paulo, os períodos de saída temporária são regulamentados por normas do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal).

O que acontece se o preso não retornar?

De acordo com a SAP, o preso que não retorna à unidade dentro do prazo estabelecido passa a ser considerado foragido e perde o benefício do regime semiaberto.

Caso seja localizado e recapturado, poderá retornar ao regime fechado, conforme as regras previstas na legislação e as determinações da Justiça.

A secretaria informou que tanto a concessão da saída temporária quanto as medidas adotadas em casos de descumprimento seguem a legislação e as decisões judiciais.

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