Todos os 30 presos do regime semiaberto que receberam autorização para a saída temporária em Franca retornaram à unidade prisional dentro do prazo determinado pela Justiça. O benefício foi concedido entre os dias 15 e 21 de setembro.

Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), nenhum dos detentos deixou de retornar ao sistema prisional após o término do período autorizado.

A pasta informou ainda que a Penitenciária de Franca tem capacidade para 811 detentos e atualmente abriga 1.690 homens. O número representa mais que o dobro da capacidade prevista para a unidade.

Como funciona a saída temporária