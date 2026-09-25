A mãe de uma aluna da Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”, em Franca, procurou o Portal GCN/Sampi nesta quinta-feira, 24, para denunciar problemas envolvendo estudantes dentro da unidade, entre eles brigas e a entrada de bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos.
Segundo o relato, a filha tem contado sobre brigas entre alunos e a presença de estudantes levando uísque e cigarros eletrônicos para dentro da escola. A mãe também relatou uma situação em que urina teria sido deixada no corredor da unidade.
A denunciante afirmou que tentou conversar com integrantes da direção da escola, mas não conseguiu falar com a diretora. Segundo ela, teria sido informada de que a situação iria melhorar, mas os problemas teriam continuado.
Diante dos relatos, a mulher chegou a considerar retirar a filha da escola. Ela também afirmou que tentou procurar a Diretoria de Ensino, mas não conseguiu atendimento.
URE confirma casos com bebidas e cigarros eletrônicos
A URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca confirmou ao GCN que a Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida” já registrou ocorrências envolvendo porte e uso de cigarros eletrônicos e bebidas.
Segundo a URE, assim que tomou conhecimento dos casos, a direção identificou os estudantes envolvidos e convocou os responsáveis legais para orientações. Como medidas educativas e disciplinares, foram aplicadas advertências e afastamentos temporários.
“Alguns dos alunos identificados, inclusive, já foram transferidos da instituição por decisão de suas próprias famílias”, informou a URE Franca.
Em relação às brigas mencionadas pela mãe, a URE afirmou que ainda aguarda mais informações para identificar os episódios.
A unidade regional informou ainda que as ocorrências contam com registros, atas de reuniões e providências adotadas, inseridas na plataforma Conviva-SP para acompanhamento.
Segundo a URE, a escola também tem realizado ações de apoio com os estudantes para evitar a repetição de comportamentos de risco. Entre elas estão atividades em grupo conduzidas pela profissional do Programa Psicólogos nas Escolas que atende a unidade.
A URE Franca e a escola afirmaram que seguem à disposição da comunidade para prestar esclarecimentos.
Escola teve briga e ameaça com canivete em maio
A Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida” já registrou outros episódios envolvendo estudantes neste ano. Em maio, dois casos ocorridos em dias consecutivos mobilizaram a comunidade escolar.
No dia 20, dois alunos do 9º ano se envolveram em uma briga dentro de uma sala de aula. Houve troca de socos e os dois estudantes sofreram ferimentos no rosto.
No dia seguinte, 21 de maio, um aluno do Ensino Médio entrou na escola com um canivete e ameaçou outro estudante.
A Polícia Militar foi acionada e recolheu o objeto. Ninguém ficou ferido. Os estudantes envolvidos foram afastados, houve registro de boletim de ocorrência e o episódio também foi inserido na plataforma Conviva-SP.
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