A mãe de uma aluna da Escola Estadual “Dr. João Marciano de Almeida”, em Franca, procurou o Portal GCN/Sampi nesta quinta-feira, 24, para denunciar problemas envolvendo estudantes dentro da unidade, entre eles brigas e a entrada de bebidas alcoólicas e cigarros eletrônicos.

Segundo o relato, a filha tem contado sobre brigas entre alunos e a presença de estudantes levando uísque e cigarros eletrônicos para dentro da escola. A mãe também relatou uma situação em que urina teria sido deixada no corredor da unidade.

A denunciante afirmou que tentou conversar com integrantes da direção da escola, mas não conseguiu falar com a diretora. Segundo ela, teria sido informada de que a situação iria melhorar, mas os problemas teriam continuado.