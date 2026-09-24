Todos os dias, milhares de pessoas circulam pelas ruas de Franca a bordo de carros, motocicletas, ônibus e bicicletas, ou simplesmente a pé. É no trânsito que boa parte da vida urbana acontece - e é também nele que se decide, a cada cruzamento, a segurança de quem vai e vem. Para tornar esse espaço de convivência mais seguro, a Prefeitura de Franca atua em duas frentes complementares: a melhoria da sinalização viária e uma campanha de conscientização da população.

A iniciativa responde a um cenário que exige atenção. De janeiro a agosto de 2026, Franca registrou 33 mortes no trânsito, ante 23 no mesmo período de 2025, uma alta de 43%, segundo o Infosiga, sistema de monitoramento do Governo do Estado. O peso desse acumulado está concentrado no início do ano: apenas janeiro somou 8 óbitos.

Desde então, a curva mudou de direção. As mortes recuaram mês a mês até junho, quando foram registrados 2 casos. Julho teve leve alta, para 3, número que se repetiu em agosto — metade das 6 mortes de agosto de 2025. Nos dois meses, o resultado ficou abaixo da média histórica do município, de cerca de 3,5 óbitos mensais.

A melhora já se reflete no ranking estadual de mortalidade no trânsito proporcional à população. Franca, que chegou a ocupar a primeira posição, aparecia em 3º lugar com os dados até julho e passou ao 4º com a atualização de agosto, atrás de Taubaté, Jundiaí e São Bernardo do Campo.

Sinalização que orienta e previne

Os números também indicam onde a atenção precisa ser redobrada. De janeiro a julho, motociclistas responderam por 42% das vítimas fatais e pedestres, por 23%. São justamente os públicos para os quais uma sinalização clara é mais importante - e, por isso, os prioritários da campanha.

A melhoria da sinalização viária é um investimento direto na organização da cidade e na prevenção de acidentes. Uma sinalização clara, visível e bem planejada orienta motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reduz dúvidas durante os deslocamentos e favorece um comportamento mais responsável nas vias públicas.

Faixas de pedestres, semáforos, placas indicativas, sinalização horizontal e vertical e espaços destinados à circulação segura compõem esse conjunto de ferramentas. Cada faixa revitalizada, cada placa instalada e cada adequação realizada contribui para um ambiente urbano mais acessível e previsível - e, no limite, para salvar vidas.

Mais do que divulgar obras, a proposta da administração municipal é explicar como essas intervenções afetam o dia a dia de quem circula pela cidade. Entender por que uma faixa foi pintada em determinado ponto, ou por que um cruzamento ganhou nova sinalização, ajuda o cidadão a perceber o investimento público e a respeitar as regras.

Responsabilidade compartilhada

A infraestrutura, contudo, não basta. O trânsito é feito de pessoas, e a mudança de cultura depende da conscientização coletiva. Respeitar os limites de velocidade, não usar o celular ao volante, dar preferência ao pedestre, utilizar os equipamentos de segurança e obedecer à sinalização são atitudes individuais com impacto sobre toda a sociedade.

É esse o eixo da campanha: a ideia de que a segurança no trânsito é construída diariamente por todos que utilizam as ruas. Cada escolha feita ao volante, sobre duas rodas ou na calçada pode representar um gesto de cuidado com a própria vida e com a vida do outro.

Ao comunicar as melhorias e orientar a população, a Prefeitura reforça o papel do poder público como agente educativo, amplia a transparência sobre o uso dos recursos e convida o cidadão a participar da construção de uma cidade mais segura.

Unindo infraestrutura, educação e comunicação, Franca trata a segurança viária não como uma ação pontual, mas como uma estratégia permanente de prevenção, cidadania e cuidado coletivo — rumo a um trânsito mais humano, seguro e responsável para todos.