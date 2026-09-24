Um ciclista de 34 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na estrada vicinal Argemiro Leonardo, conhecida como estrada do Samello, que liga Franca a Cristais Paulista e Ribeirão Corrente.

Segundo o motorista do carro, os dois seguiam no mesmo sentido, em direção a Ribeirão Corrente, quando ocorreu a colisão. Ele relatou que a baixa iluminação da estrada teria dificultado a visualização do ciclista e que acabou atingindo a traseira da bicicleta.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado por vários metros. Ele sofreu ferimentos na cabeça e nos braços.