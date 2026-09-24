24 de setembro de 2026
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BAIXA ILUMINAÇÃO

Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado em rodovia

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Socorristas atendem o ciclista; para-brisa do carro ficou destruído após acidente
Socorristas atendem o ciclista; para-brisa do carro ficou destruído após acidente

Um ciclista de 34 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro na estrada vicinal Argemiro Leonardo, conhecida como estrada do Samello, que liga Franca a Cristais Paulista e Ribeirão Corrente.

Segundo o motorista do carro, os dois seguiam no mesmo sentido, em direção a Ribeirão Corrente, quando ocorreu a colisão. Ele relatou que a baixa iluminação da estrada teria dificultado a visualização do ciclista e que acabou atingindo a traseira da bicicleta.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado por vários metros. Ele sofreu ferimentos na cabeça e nos braços.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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