A busca por Danilo Bertelli, de 44 anos, terminou nesta quinta-feira, 24, de forma trágica. O empresário, que estava desaparecido havia três dias, foi encontrado morto. Conhecido em Franca, ele atuava nos setores de venda de veículos e construção de imóveis. A causa da morte não foi divulgada.
A notícia da morte provocou comoção entre familiares e amigos, que receberam com surpresa a partida repentina do empresário. Divorciado e sem filhos, Danilo residia provisoriamente com o pai.
Ao longo da vida, construiu sua trajetória profissional ligada ao comércio de veículos e ao setor imobiliário. Era uma figura conhecida entre pessoas que acompanhavam sua atuação nos dois segmentos.
Admiração pela Polícia Militar
Entre as marcas deixadas por Danilo, estava a admiração pela Polícia Militar. Segundo familiares, ele tinha o sonho de integrar a corporação e, mesmo sem ter seguido esse caminho profissionalmente, manteve uma relação de proximidade com policiais e construiu grandes amizades dentro da instituição.
A família o descreve como um homem de “grande coração”, amante de carros e motos.
A irmã, Camila Marques, falou sobre a dificuldade de encontrar palavras diante da morte do irmão.
“Só tenho que agradecer pelo tempo que convivemos juntos. Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo.”
Sem velório
Não haverá velório. O sepultamento está previsto para esta sexta-feira, entretanto sem horário e local confirmado pela família.
Para quem convivia com Danilo, fica agora a lembrança de uma vida interrompida precocemente e de uma despedida que chegou antes do esperado.
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