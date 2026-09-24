A busca por Danilo Bertelli, de 44 anos, terminou nesta quinta-feira, 24, de forma trágica. O empresário, que estava desaparecido havia três dias, foi encontrado morto. Conhecido em Franca, ele atuava nos setores de venda de veículos e construção de imóveis. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia da morte provocou comoção entre familiares e amigos, que receberam com surpresa a partida repentina do empresário. Divorciado e sem filhos, Danilo residia provisoriamente com o pai.

Ao longo da vida, construiu sua trajetória profissional ligada ao comércio de veículos e ao setor imobiliário. Era uma figura conhecida entre pessoas que acompanhavam sua atuação nos dois segmentos.