Uma jovem motociclista sofreu uma fratura exposta no pé após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira, 24, na rotatória da avenida Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Veneza, em Franca.
O acidente envolveu a motocicleta conduzida pela jovem e um carro. Segundo informações apuradas no local, a motociclista fazia a rotatória quando a motorista do automóvel, que seguia pela avenida Adhemar Pólo Filho, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e avançou, atingindo a moto.
Com o impacto, a motociclista sofreu uma fratura exposta no pé. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Franca.
Ninguém que estava no carro ficou ferido.
Apesar de a rotatória registrar grande fluxo de veículos, não houve lentidão significativa no trânsito durante o atendimento à ocorrência.
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