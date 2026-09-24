24 de setembro de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Jovem sofre fratura exposta em acidente em rotatória de Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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GCN
Carro e moto envolvidos no acidente; Samu socorrendo a motociclista ferida
Carro e moto envolvidos no acidente; Samu socorrendo a motociclista ferida

Uma jovem motociclista sofreu uma fratura exposta no pé após se envolver em um acidente na tarde desta quinta-feira, 24, na rotatória da avenida Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Veneza, em Franca.

O acidente envolveu a motocicleta conduzida pela jovem e um carro. Segundo informações apuradas no local, a motociclista fazia a rotatória quando a motorista do automóvel, que seguia pela avenida Adhemar Pólo Filho, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e avançou, atingindo a moto.

Com o impacto, a motociclista sofreu uma fratura exposta no pé. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de Franca.

Ninguém que estava no carro ficou ferido.

Apesar de a rotatória registrar grande fluxo de veículos, não houve lentidão significativa no trânsito durante o atendimento à ocorrência.

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