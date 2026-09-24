Um homem de 21 anos, foragido da Justiça havia mais de dois anos por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, foi preso na tarde desta quinta-feira, 24, em Pedregulho. Ele já havia conseguido escapar de outras tentativas de prisão.
A operação foi comandada pelo delegado Mateus Cintra de Andrade, com apoio dos investigadores Roberto Giron, José Raimundo e Ezequiel, além da GCM (Guarda Civil Municipal).
Após receberem informações de que o procurado estaria em uma residência na Rua 3, no bairro Vila Isabel, os policiais montaram um cerco ao imóvel. Parte da equipe ficou escondida em uma área de mata nos fundos da casa, enquanto outros agentes permaneceram na frente.
“Nós acampamos no fundo da casa dele, numa pequena mata que tem ali. Diante da informação de que ele estava na residência, nós adentramos e ele correu para a frente do imóvel. Quando acessou a rua, a outra equipe que estava na frente conseguiu detê-lo”, explicou o delegado.
Drogas, dinheiro e balança
Durante as buscas na residência, as equipes encontraram quatro porções de crack, R$ 200 em dinheiro, uma balança e anotações que, segundo a Polícia Civil, estariam relacionadas ao tráfico de drogas.
De acordo com o delegado, o material apreendido indica a possível comercialização de entorpecentes.
“Hoje ele está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas, uma vez que foi localizado entorpecente no imóvel em que ele estava, bem como anotações, dinheiro picado e outros aparatos que indicam a mercancia de entorpecente”, afirmou.
Além do flagrante por tráfico, o jovem teve cumpridos os mandados de prisão que estavam em aberto.
“Ele será autuado pelo tráfico de drogas também, além do cumprimento dos mandados, e encaminhado para a cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça”, disse o delegado.
Segundo homem também é detido
No momento da operação, um homem de 31 anos também estava no imóvel onde os entorpecentes e demais materiais foram encontrados. Segundo o delegado, ele também foi autuado por tráfico de drogas.
Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e permanecem à disposição da Justiça.
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