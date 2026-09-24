Um homem de 21 anos, foragido da Justiça havia mais de dois anos por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, foi preso na tarde desta quinta-feira, 24, em Pedregulho. Ele já havia conseguido escapar de outras tentativas de prisão.

A operação foi comandada pelo delegado Mateus Cintra de Andrade, com apoio dos investigadores Roberto Giron, José Raimundo e Ezequiel, além da GCM (Guarda Civil Municipal).

Após receberem informações de que o procurado estaria em uma residência na Rua 3, no bairro Vila Isabel, os policiais montaram um cerco ao imóvel. Parte da equipe ficou escondida em uma área de mata nos fundos da casa, enquanto outros agentes permaneceram na frente.