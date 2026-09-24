A morte do cantor Rick Sollo também mobilizou artistas de Franca. Rionegro & Solimões enviaram uma coroa de flores ao velório do músico, realizado nesta quinta-feira, 24, no Cemitério Pax, em Sorocaba. Rionegro também publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece cantando ao lado do amigo e lamentou a perda.

“Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade, aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna”, escreveu Rionegro.

A homenagem resgata uma amizade construída ao longo de anos e uma parceria musical entre os artistas. Em 2021, Rick gravou com Rionegro & Solimões a música “Acredite, Vai Passar”, em uma ação beneficente voltada a profissionais do setor de eventos afetados pela pandemia.