A morte do cantor Rick Sollo também mobilizou artistas de Franca. Rionegro & Solimões enviaram uma coroa de flores ao velório do músico, realizado nesta quinta-feira, 24, no Cemitério Pax, em Sorocaba. Rionegro também publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece cantando ao lado do amigo e lamentou a perda.
“Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade, aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna”, escreveu Rionegro.
A homenagem resgata uma amizade construída ao longo de anos e uma parceria musical entre os artistas. Em 2021, Rick gravou com Rionegro & Solimões a música “Acredite, Vai Passar”, em uma ação beneficente voltada a profissionais do setor de eventos afetados pela pandemia.
‘Sertanejo pós-graduado’
A admiração entre Rick e Rionegro & Solimões também foi registrada durante um show em 2017. Na ocasião, Rick exaltou a trajetória da dupla de Franca e brincou com o chamado sertanejo universitário.
“Existe um movimento hoje no mercado que se chama sertanejo universitário, né? Isso aqui pra mim, Rionegro e Solimões, é sertanejo pós-graduado”, afirmou Rick durante a apresentação.
Na mesma ocasião, o cantor destacou a amizade entre os artistas e classificou Rionegro & Solimões como uma de suas duplas preferidas.
“Minha dupla preferida. Quero dizer que é uma honra muito grande pro Rionegro e Solimões estar participando desse momento tão especial da carreira de vocês, essa carreira de sucesso. E ter certeza que continuará com muito mais energia”, disse.
Rick também falou sobre a relação construída entre os músicos ao longo da carreira.
“Nós somos amigos da mesma geração. E não podia deixar que dos mesmos botecos, das mesmas cachaças”, afirmou, em tom de descontração.
Ao final, Rick desejou que a amizade entre os artistas continuasse. “E que Deus proteja vocês e que a nossa amizade continue e que a música seja assim. Só coisa boa”, declarou.
Homenagem após a morte
Após a morte de Rick, Rionegro compartilhou nas redes sociais um registro de um momento de descontração em que aparece cantando ao lado do amigo.
“Meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade, aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna”, escreveu.
A dupla também enviou uma coroa de flores ao velório do cantor, realizado nesta quinta-feira, em Sorocaba.
Parceria musical
Rick e Rionegro & Solimões trabalharam juntos em “Acredite, Vai Passar”, lançada em 2021. A música integrou uma ação beneficente para profissionais do setor de eventos afetados pela pandemia.
A ligação de Rick com artistas de Franca também passou por Gian & Giovani. O cantor compôs “Tô Pensando Nela”, lançada pela dupla em 1996.
Giovani também publicou um vídeo em homenagem a Rick e revelou que o cantor teve participação na retomada da parceria com o irmão Gian.
“O mundo sertanejo perdeu uma grande estrela. Tive um projeto vitorioso chamado ‘Dois Corações’ com o Rick, com toda a equipe que me acolheu com o maior carinho do mundo”, afirmou.
Segundo Giovani, Rick o incentivou a voltar a cantar com o irmão. “Você vai voltar a cantar com seu irmão”, teria dito o cantor.
“Ele voltou com o Renner também e o nosso meio sertanejo voltou a ganhar as duas duplas. Fica aqui a saudade”, afirmou Giovani.
Despedida em Sorocaba
Músicos, familiares e amigos de Rick chegaram ao Cemitério Pax por volta das 11h desta quinta-feira. O ônibus da banda de Rick e Renner levou familiares e integrantes da equipe para a cerimônia.
Entre os artistas presentes estão Daniel, Zezé Di Camargo, Zé Henrique, da dupla com Gabriel, Paulinho, da dupla Cezar e Paulinho, Marrone, da dupla com Bruno, e a dupla Altair e Alexandre. O empresário e sogro de Rick, Marcos Nascimento, também participou da despedida.
Fãs se reuniram em frente ao cemitério para prestar a última homenagem ao cantor. A família, porém, decidiu manter o velório e o sepultamento restritos a familiares e amigos próximos.
Em comunicado divulgado nas redes sociais, os familiares agradeceram o carinho do público e explicaram a decisão de realizar uma cerimônia reservada.
“Esse último adeus ao Geraldo, porém, precisamos viver em família, com a intimidade, o silêncio e o respeito que esse momento tão doloroso pede”, diz um trecho da nota.
O sepultamento está previsto para as 17h desta quinta-feira.
Operação no entorno do cemitério
A Prefeitura de Sorocaba montou uma operação especial nas imediações do Cemitério Pax. A Polícia Militar realiza patrulhamento para reforçar a segurança do local.
A Secretaria de Mobilidade (Semob) também fechou o acesso de veículos pela passagem da linha férrea na Avenida Carlos Reinaldo Mendes.
Acidente matou cinco pessoas
Rick morreu na segunda-feira, 21, na queda de um helicóptero Bell 430 em uma região de mata de Urubici, na Serra de Santa Catarina.
Além do cantor, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.
A aeronave havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, mas não chegou ao local previsto. A região tinha previsão de fortes tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os destroços foram localizados na terça-feira, 22, na localidade de Santa Bárbara, após uma operação de busca que contou com aeronaves da Força Aérea Brasileira, bombeiros e Polícia Militar, além de cães farejadores, viaturas e drones com identificação térmica.
Os corpos dos cinco ocupantes foram resgatados na tarde de terça-feira e levados ao IML de Florianópolis, que liberou os corpos para o velório e o sepultamento.
Trajetória
Geraldo Antônio de Carvalho, o Rick, nasceu no Tocantins em 5 de dezembro de 1966. Mudou-se com a família para Brasília aos seis anos e começou a cantar em bares aos nove.
A dupla Rick e Renner foi formada nos anos 1980, em Brasília, e ganhou projeção nacional na década seguinte. Entre os principais sucessos estão “Ela é demais” e “Nos bares da cidade”.
Rick também mantinha ligação com a região de Sorocaba. Ele tinha uma casa em um condomínio em Itu (SP), enquanto Renner possui residência em Sorocaba. O filho do cantor mora em Votorantim (SP).
A esposa de Rick, Geralda Helena, chegou a Sorocaba para acompanhar a despedida. Os dois eram casados havia mais de 40 anos.
Em uma publicação nas redes sociais, Geralda se despediu do marido e relembrou a trajetória dos dois. “Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor”, escreveu.
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