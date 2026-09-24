Relatos frequentes de avistamentos de onças-pardas têm chamado a atenção de moradores de cidades da região de Franca. Um dos registros mais recentes aponta para uma onça-parda com dois filhotes nas proximidades da antiga linha da Fepasa, perto do bairro da Vilinha, em Orlândia.

Além do relato em Orlândia, moradores mencionam outros avistamentos em áreas rurais entre Morro Agudo e São Joaquim da Barra, incluindo regiões próximas a propriedades e plantações.

De acordo com o Projeto Urutau, quando a presença do animal é confirmada, alguns cuidados devem ser adotados. Em propriedades que mantêm criações, como galinhas e porcos, os animais devem permanecer em locais fechados durante a noite.