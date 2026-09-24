Um azulejista, de 31 anos, ficou gravemente ferido após perder o controle de um quadriciclo e cair dentro da piscina da própria chácara na tarde desta quinta-feira, 24, por volta das 13h45. O acidente ocorreu no condomínio Nova Floresta, no km 9 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).
Segundo familiares, o morador havia acabado de chegar do trabalho e foi manobrar o veículo, que estava em outro ponto da chácara, para levá-lo a outra área. Durante a manobra, perdeu o controle, o quadriciclo acelerou e caiu na piscina, que estava com pouca água, cerca de 1,5 metro.
Vítima foi retirada por vizinhos
Com a queda, o azulejista sofreu ferimentos na cabeça, nos braços e nas pernas, além de escoriações pelo corpo.
Familiares acionaram vizinhos, que ajudaram a retirar a vítima da piscina. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgância) prestou os primeiros atendimentos no local.
Consciente, o morador foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e registrou a ocorrência.
A família mora no condomínio.
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