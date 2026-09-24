24 de setembro de 2026
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Azulejista fica ferido após cair com quadriciclo em piscina

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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N. Fradique/GCN
Vítima sendo socorrida pelo Samu; quadriciclo caído dentro da piscina
Vítima sendo socorrida pelo Samu; quadriciclo caído dentro da piscina

Um azulejista, de 31 anos, ficou gravemente ferido após perder o controle de um quadriciclo e cair dentro da piscina da própria chácara na tarde desta quinta-feira, 24, por volta das 13h45. O acidente ocorreu no condomínio Nova Floresta, no km 9 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

Segundo familiares, o morador havia acabado de chegar do trabalho e foi manobrar o veículo, que estava em outro ponto da chácara, para levá-lo a outra área. Durante a manobra, perdeu o controle, o quadriciclo acelerou e caiu na piscina, que estava com pouca água, cerca de 1,5 metro.

Vítima foi retirada por vizinhos

Com a queda, o azulejista sofreu ferimentos na cabeça, nos braços e nas pernas, além de escoriações pelo corpo.

Familiares acionaram vizinhos, que ajudaram a retirar a vítima da piscina. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgância) prestou os primeiros atendimentos no local.

Consciente, o morador foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e registrou a ocorrência.

A família mora no condomínio.

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