Franca está entre as áreas atingidas por um alerta de grande perigo para onda de calor emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso começa às 12h deste sábado, 26, e segue até as 18h de quarta-feira, 30. A previsão indica temperaturas de até 37°C no município.
O alerta, divulgado nesta quinta-feira, 24, classifica como risco a saúde da população. Segundo o Inmet, a previsão é de temperaturas até 5°C acima da média histórica por período superior a cinco dias.
Alerta abrange interior de São Paulo
O mapa divulgado pelo Inmet mostra uma extensa área de alerta cobrindo praticamente todo o interior de São Paulo, além de áreas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio de Janeiro.
Entre as regiões citadas estão Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araraquara, Bauru, Itapetininga e a lista continua. Franca aparece dentro da área indicada no mapa do alerta.
Orientação do Inmet
O Inmet orienta que a população em áreas de risco entre em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, em caso de necessidade.
Períodos prolongados de calor podem estar associados a maior sobrecarga nos sistemas de saúde, aumento no consumo de energia elétrica e água e impactos em atividades ao ar livre.
Franca pode chegar a 37°C
A previsão da Climatempo também indica que o calor deve aumentar em Franca nos próximos dias.
No sábado, 26, a temperatura deve variar entre 20°C e 33°C, com sol, muitas nuvens à tarde e sem previsão de chuva. No domingo, 27, a máxima pode chegar a 34°C.
Na segunda-feira, 28, a previsão mantém a máxima em 34°C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 25%.
O calor aumenta na terça-feira, 29, quando os termômetros podem marcar entre 21°C e 35°C. A umidade mínima prevista é de 21%.
Na quarta-feira, 30, está previsto o pico da sequência de calor, com mínima de 23°C e máxima de 37°C. A umidade mínima pode chegar a 20%.
Segundo a Climatempo, a chuva deve retornar apenas na quinta-feira, 1°, com 4,6 milímetros.
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