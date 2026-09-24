Franca está entre as áreas atingidas por um alerta de grande perigo para onda de calor emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso começa às 12h deste sábado, 26, e segue até as 18h de quarta-feira, 30. A previsão indica temperaturas de até 37°C no município.

O alerta, divulgado nesta quinta-feira, 24, classifica como risco a saúde da população. Segundo o Inmet, a previsão é de temperaturas até 5°C acima da média histórica por período superior a cinco dias.

Alerta abrange interior de São Paulo

O mapa divulgado pelo Inmet mostra uma extensa área de alerta cobrindo praticamente todo o interior de São Paulo, além de áreas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio de Janeiro.