A Secretaria de Educação realizou nessa quarta-feira, 23, uma formação voltada à resolução de conflitos em escolas. O encontro reuniu 80 profissionais, entre assistentes sociais, orientadores educacionais e psicólogos escolares, no Sesc Franca.

A iniciativa busca ampliar o repertório dos profissionais para lidar com situações e desafios relacionados às relações no cotidiano das escolas. Entre os temas trabalhados estão a mediação de conflitos, a escuta ativa, o diálogo e os princípios da Comunicação Não Violenta.

Atividades práticas

A formação foi conduzida por Fausto Neto, Marcelo Domingos e Marcelo Borges, facilitadores do Projeto “Lugar de Escuta”.