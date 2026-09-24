A Secretaria de Educação realizou nessa quarta-feira, 23, uma formação voltada à resolução de conflitos em escolas. O encontro reuniu 80 profissionais, entre assistentes sociais, orientadores educacionais e psicólogos escolares, no Sesc Franca.
A iniciativa busca ampliar o repertório dos profissionais para lidar com situações e desafios relacionados às relações no cotidiano das escolas. Entre os temas trabalhados estão a mediação de conflitos, a escuta ativa, o diálogo e os princípios da Comunicação Não Violenta.
Atividades práticas
A formação foi conduzida por Fausto Neto, Marcelo Domingos e Marcelo Borges, facilitadores do Projeto “Lugar de Escuta”.
Durante o encontro, os participantes foram envolvidos em atividades de reflexão e práticas voltadas ao desenvolvimento de estratégias para estabelecer relações mais saudáveis no ambiente escolar.
A proposta considera as relações entre diferentes integrantes da comunidade escolar, incluindo estudantes, famílias e profissionais da educação, com foco na construção de ambientes mais acolhedores, seguros e harmoniosos.
Programação
Realizada em parceria com o Sesc Franca, a formação integra uma programação composta por três encontros. O primeiro ocorreu nesta quarta-feira, 23, enquanto os próximos estão previstos para 23 de outubro e 6 de novembro.
As atividades serão realizadas em dois períodos: pela manhã, das 8h30 às 11h30, e à tarde, das 13h30 às 16h30.
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