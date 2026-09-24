O Franca Basquete viaja para Mogi das Cruzes com vantagem na semifinal do Campeonato Paulista. Com a vitória por 80 a 59 sobre o Paulistano no jogo 1, nesta terça-feira, 22, no Pedrocão, a equipe de Helinho Garcia abriu 1 a 0 na série melhor de cinco. Os próximos dois jogos serão no ginásio "Hugo Ramos".
O Paulistano manda suas partidas em Mogi porque o ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, está em reforma.
O jogo 2 será neste domingo, 27, às 14h, no "Hugão". O terceiro confronto está marcado para terça-feira, 29, às 20h, também em Mogi.
Caso necessário, o playoff retorna a Franca para os jogos 4 e 5.
Helinho prega respeito
Apesar da vitória por 21 pontos no primeiro confronto, Helinho Garcia prevê partidas equilibradas na sequência da semifinal.
“Eu tenho bastante convicção que cada jogo com o Paulistano é um jogo duríssimo. Temos que procurar realizar aquilo que estudamos, conversamos e treinamos, com muita intensidade, muita determinação, mantendo a agressividade, seja defensiva ou ofensiva, um jogando para o outro. Isso é fundamental para buscar as vitórias e nesse segundo jogo vai ser fundamental também”, disse.
O ala-armador Reynan também destacou a postura do Franca no primeiro duelo e a necessidade de manter o desempenho fora de casa.
“Acredito que a equipe cada vez mais está ganhando essa gana. E a gente já tem isso e está mostrando dentro de quadra. Defensivamente fomos muito bem e coletivamente também. Esse foi o fator”, afirmou.
Franca tem desfalques
Para a sequência da semifinal, Helinho terá desfalques. O ala-pivô Lucas Siewert, que passou por cirurgia no pé, está fora do Estadual.
Já o ala-armador David Jackson não atuou na terça-feira por causa de uma lesão muscular. Ele será reavaliado para saber se terá condições de voltar em um dos jogos em Mogi.
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