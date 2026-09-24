O Franca Basquete viaja para Mogi das Cruzes com vantagem na semifinal do Campeonato Paulista. Com a vitória por 80 a 59 sobre o Paulistano no jogo 1, nesta terça-feira, 22, no Pedrocão, a equipe de Helinho Garcia abriu 1 a 0 na série melhor de cinco. Os próximos dois jogos serão no ginásio "Hugo Ramos".

O Paulistano manda suas partidas em Mogi porque o ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, está em reforma.

O jogo 2 será neste domingo, 27, às 14h, no "Hugão". O terceiro confronto está marcado para terça-feira, 29, às 20h, também em Mogi.