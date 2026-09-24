Um homem de 40 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal após ameaçar com uma tesoura o vereador Leandro Patriota (PL), na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na manhã desta quinta-feira, 24. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Discussão começou após água
Segundo Leandro, ele fazia campanha política no Centro e preparava materiais de divulgação quando colocava água na base de um wind banner, uma espécie de bandeira. Nesse momento, o homem teria se irritado e passado a ameaçá-lo com uma tesoura.
De acordo com o vereador, o homem afirmou que havia sido atingido pela água. Leandro disse, porém, que estava a cerca de três metros de distância e que não teria como ter molhado o homem.
“Ainda falei: se eu joguei, foi sem querer, me desculpa”, relatou o vereador.
Na sequência, conforme o relato de Leandro, o homem teria pegado uma tesoura, colocado o objeto na cintura e permanecido em sua direção, em uma atitude que o vereador interpretou como ameaça.
Leandro afirmou que chegou a ir na direção do homem, mas não houve contato entre os dois. “Fiz errado, fui para cima dele”, reconheceu.
Homem foi levado à CPJ
Ainda segundo o vereador, o homem desceu em direção ao terminal e dispensou a tesoura. Leandro acionou a polícia, e equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram até o local e conduziram o homem à CPJ.
Após conversar com pessoas que estavam nas proximidades, o vereador afirmou ter recebido informações de que o homem também teria ameaçado outras pessoas no Centro.
“Eu vou fazer a representação porque busquei informações e não foi só comigo, ele vem ameaçando outras pessoas”, afirmou.
Homem apresenta outra versão
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem confirmou a ocorrência, mas apresentou outra versão aos agentes. Ele teria afirmado que o vereador o molhou com água, o que teria provocado a discussão.
A ocorrência está sendo registrada na CPJ.
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