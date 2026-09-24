Um homem de 40 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal após ameaçar com uma tesoura o vereador Leandro Patriota (PL), na praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, na manhã desta quinta-feira, 24. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Discussão começou após água

Segundo Leandro, ele fazia campanha política no Centro e preparava materiais de divulgação quando colocava água na base de um wind banner, uma espécie de bandeira. Nesse momento, o homem teria se irritado e passado a ameaçá-lo com uma tesoura.

De acordo com o vereador, o homem afirmou que havia sido atingido pela água. Leandro disse, porém, que estava a cerca de três metros de distância e que não teria como ter molhado o homem.