24 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FAZENDA DA REGIÃO

GCM prende funcionário suspeito de furtar 1 tonelada de café

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Guarda Civil Municipal
Sacas de café apreendidas em carro que estava com funcionário de fazenda em Pedregulho
Sacas de café apreendidas em carro que estava com funcionário de fazenda em Pedregulho

Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 23, suspeito de furtar café de uma fazenda localizada às margens da rodovia Vicinal Antônio Rios Quércia, no km 8, em Pedregulho. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), aproximadamente uma tonelada de café já teria sido desviada da propriedade.

A ocorrência começou após o proprietário da fazenda acionar a GCM pelo telefone 153. Ele relatou que desconfiava de um funcionário que trabalhava no local havia cerca de 12 anos e informou que o homem havia acabado de deixar a propriedade, possivelmente transportando café.

Uma equipe da GCM abordou o veículo e encontrou cerca de dez sacas de café limpo no interior. De acordo com a corporação, o suspeito não soube justificar a procedência do produto e confessou que vinha desviando café da fazenda.

Ainda segundo a GCM, o homem informou que já havia desviado aproximadamente uma tonelada de café limpo. Ele também teria relatado que o produto tinha um receptador. A identidade do possível receptador é mantida em sigilo para não prejudicar as investigações.

Prisão

O homem foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Franca. Após analisar o caso, o delegado determinou a prisão por furto qualificado, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

As sacas de café apreendidas foram devolvidas ao proprietário da fazenda. A Polícia Civil investiga o caso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários