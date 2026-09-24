Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 23, suspeito de furtar café de uma fazenda localizada às margens da rodovia Vicinal Antônio Rios Quércia, no km 8, em Pedregulho. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), aproximadamente uma tonelada de café já teria sido desviada da propriedade.
A ocorrência começou após o proprietário da fazenda acionar a GCM pelo telefone 153. Ele relatou que desconfiava de um funcionário que trabalhava no local havia cerca de 12 anos e informou que o homem havia acabado de deixar a propriedade, possivelmente transportando café.
Uma equipe da GCM abordou o veículo e encontrou cerca de dez sacas de café limpo no interior. De acordo com a corporação, o suspeito não soube justificar a procedência do produto e confessou que vinha desviando café da fazenda.
Ainda segundo a GCM, o homem informou que já havia desviado aproximadamente uma tonelada de café limpo. Ele também teria relatado que o produto tinha um receptador. A identidade do possível receptador é mantida em sigilo para não prejudicar as investigações.
Prisão
O homem foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial de Franca. Após analisar o caso, o delegado determinou a prisão por furto qualificado, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.
As sacas de café apreendidas foram devolvidas ao proprietário da fazenda. A Polícia Civil investiga o caso.
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