Um homem foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 23, suspeito de furtar café de uma fazenda localizada às margens da rodovia Vicinal Antônio Rios Quércia, no km 8, em Pedregulho. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), aproximadamente uma tonelada de café já teria sido desviada da propriedade.

A ocorrência começou após o proprietário da fazenda acionar a GCM pelo telefone 153. Ele relatou que desconfiava de um funcionário que trabalhava no local havia cerca de 12 anos e informou que o homem havia acabado de deixar a propriedade, possivelmente transportando café.

Uma equipe da GCM abordou o veículo e encontrou cerca de dez sacas de café limpo no interior. De acordo com a corporação, o suspeito não soube justificar a procedência do produto e confessou que vinha desviando café da fazenda.