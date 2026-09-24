O Senac Franca está com 235 vagas gratuitas abertas em 24 turmas de cursos, com formações programadas entre setembro e dezembro de 2026. As oportunidades abrangem áreas como Tecnologia da Informação, Inteligência Artificial, Moda, Gestão e Negócios, Segurança do Trabalho, Comunicação, Turismo e Bem-estar.

A programação reúne 19 cursos livres, três formações técnicas e duas turmas do Programa Senac de Aprendizagem. As primeiras turmas têm início a partir de 15 de setembro.

Parte das vagas é oferecida pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado a pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa seja de até dois salários mínimos federais.

Inteligência artificial e tecnologia