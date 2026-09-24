O Senac Franca está com 235 vagas gratuitas abertas em 24 turmas de cursos, com formações programadas entre setembro e dezembro de 2026. As oportunidades abrangem áreas como Tecnologia da Informação, Inteligência Artificial, Moda, Gestão e Negócios, Segurança do Trabalho, Comunicação, Turismo e Bem-estar.
A programação reúne 19 cursos livres, três formações técnicas e duas turmas do Programa Senac de Aprendizagem. As primeiras turmas têm início a partir de 15 de setembro.
Parte das vagas é oferecida pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado a pessoas cuja renda familiar mensal por pessoa seja de até dois salários mínimos federais.
Inteligência artificial e tecnologia
Entre os cursos livres disponíveis estão Desenvolvimento de Soluções de Inteligência Artificial na Nuvem, Criação de Moda com Inteligência Artificial e Inteligência Artificial: Conceitos e Práticas.
As formações abordam ferramentas de inteligência artificial, soluções em nuvem e aplicações da tecnologia na criação de produtos. Os conhecimentos podem ser utilizados em áreas como Tecnologia da Informação, Design, Artes, Arquitetura, Moda, Comunicação e Marketing.
Na área de Gestão e Negócios, a programação inclui 5S Aplicado à Logística e Administração de Operações Logísticas, com conteúdos relacionados a organização, planejamento, gestão e melhoria de processos.
As capacitações podem contribuir para a atuação em setores como estoque, almoxarifado, expedição, transporte, armazenagem e distribuição.
Drones, moda e segurança
O Senac Franca também oferece o curso de Manutenção de Drones, que aborda a operação e manutenção dos equipamentos, além de aplicações para captação de imagens, inspeção e monitoramento.
Já o curso de Design Biofílico: Ambientes Integrados à Natureza é voltado à criação de espaços que incorporam elementos naturais e reúne conhecimentos aplicáveis às áreas de arquitetura, design e decoração.
Na área de Moda e Imagem, a formação em Consultoria de Imagem trabalha aspectos de estilo, identidade visual e orientação de clientes.
Também há opções voltadas à segurança profissional, como Espaços Confinados para Supervisor e NR 35 – Segurança no Trabalho em Altura, com conteúdos sobre identificação de riscos, prevenção de acidentes e procedimentos de segurança.
Comunicação, eventos e turismo
A programação inclui ainda o curso de Locução para Podcast, com técnicas de voz, interpretação e produção de conteúdo para formatos digitais.
Em Básico em Organização de Eventos, os participantes aprendem sobre planejamento, organização e execução de eventos. Já Como Precificar Produtos e Serviços Turísticos aborda estratégias para formação de preços, considerando custos, mercado e características dos serviços de turismo.
Na área de Bem-estar, o Reiki – Nível 3 aprofunda conhecimentos e práticas da técnica.
Cursos técnicos e aprendizagem
Entre as formações técnicas estão Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Administração. Os cursos preparam profissionais para atividades relacionadas à gestão de pessoas, rotinas administrativas, atendimento e processos organizacionais.
A unidade também oferece duas turmas do Programa Senac de Aprendizagem, com formações em Aprendizagem Profissional de Qualificação em Comércio de Bens e Serviços e em Turismo. As turmas começam em outubro e novembro.
A formação combina conteúdos teóricos e vivências profissionais e é voltada à preparação de jovens para o primeiro emprego, com desenvolvimento de competências relacionadas ao atendimento, comércio, serviços e rotinas administrativas.
Além das vagas gratuitas, o Senac Franca oferece condições de desconto e parcelamento. Não há prova de seleção para ingresso nos cursos.
Serviço
- Senac Franca
- Rua Alfredo Lopes Pinto, 1.345, na Vila Teixeira, em Franca
- Inscrições e informações: Portal Senac São Paulo – Senac Franca
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.