Um homem foi preso pela Polícia Militar, nessa quarta-feira, 23, por receptação, em Ituverava. Ele foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta Honda Biz, que, segundo a corporação, havia sido furtada na cidade.
Durante a abordagem, os policiais verificaram os sinais identificadores da motocicleta e constataram que o veículo tinha registro de furto.
De acordo com a PM, o furto da motocicleta foi registrado no dia 17 de agosto, em Ituverava. Após a constatação, o veículo foi recuperado.
O homem que conduzia a moto foi preso e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.
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