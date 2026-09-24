24 de setembro de 2026
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DESFECHO

PM prende homem e recupera moto furtada há um mês na região

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Policiais que atuaram na ocorrência e moto recuperada em Ituverava
Policiais que atuaram na ocorrência e moto recuperada em Ituverava

Um homem foi preso pela Polícia Militar, nessa quarta-feira, 23, por receptação, em Ituverava. Ele foi abordado enquanto pilotava uma motocicleta Honda Biz, que, segundo a corporação, havia sido furtada na cidade.

Durante a abordagem, os policiais verificaram os sinais identificadores da motocicleta e constataram que o veículo tinha registro de furto.

De acordo com a PM, o furto da motocicleta foi registrado no dia 17 de agosto, em Ituverava. Após a constatação, o veículo foi recuperado.

O homem que conduzia a moto foi preso e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

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