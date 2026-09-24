24 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Pedro Dartibale/GCN
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 24, em Franca:

Nome: Clever Lourenço Pires 
Idade: 40 anos 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Francisco Bernardes de Castro 
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Carlos Henrique Martins 
Idade: 72 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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