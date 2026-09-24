Veja o obituário desta quinta-feira, 24, em Franca:
Nome: Clever Lourenço Pires
Idade: 40 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h30
Nome: Francisco Bernardes de Castro
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Carlos Henrique Martins
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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