Veja o obituário desta quinta-feira, 24, em Franca:

Nome: Clever Lourenço Pires

Idade: 40 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h30

Nome: Francisco Bernardes de Castro

Idade: 78 anos

Local do velório: São Vicente, sala 7

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h