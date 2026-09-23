23 de setembro de 2026
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Moto é furtada em segundos enquanto dono trabalhava no Distrito

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso furtando moto no Distrito Industrial, em Franca
Criminoso furtando moto no Distrito Industrial, em Franca

Uma motocicleta foi furtada enquanto o proprietário trabalhava nessa terça-feira, 22, na avenida Antônio Della Torre, no Distrito Industrial, em Franca. A ação durou segundos e foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o criminoso chegando ao local e seguindo em direção à motocicleta. Em seguida, ele manobrou o veículo e fugiu.

O proprietário só percebeu o furto após deixar o trabalho. Ele procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.

As imagens da câmera de segurança devem ser utilizadas para ajudar nas investigações.

Segundo a vítima, a motocicleta não tinha seguro.

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