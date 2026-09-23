Uma motocicleta foi furtada enquanto o proprietário trabalhava nessa terça-feira, 22, na avenida Antônio Della Torre, no Distrito Industrial, em Franca. A ação durou segundos e foi registrada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o criminoso chegando ao local e seguindo em direção à motocicleta. Em seguida, ele manobrou o veículo e fugiu.

O proprietário só percebeu o furto após deixar o trabalho. Ele procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência.