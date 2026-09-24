Franca está passando por uma mudança no perfil etário da população. Dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que o número de moradores com 60 anos ou mais aumentou 67% em 12 anos.

Em 2010, quando Franca tinha 318.640 habitantes, 36.221 moradores tinham 60 anos ou mais (11,4% da população). Em 2022, esse grupo chegou a 60.579 pessoas (17,2%), dentro de uma população total de 352.536 habitantes.

Em números absolutos, portanto, Franca ganhou 24.358 moradores com 60 anos ou mais no período.