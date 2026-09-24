Franca está passando por uma mudança no perfil etário da população. Dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que o número de moradores com 60 anos ou mais aumentou 67% em 12 anos.
Em 2010, quando Franca tinha 318.640 habitantes, 36.221 moradores tinham 60 anos ou mais (11,4% da população). Em 2022, esse grupo chegou a 60.579 pessoas (17,2%), dentro de uma população total de 352.536 habitantes.
Em números absolutos, portanto, Franca ganhou 24.358 moradores com 60 anos ou mais no período.
Ao mesmo tempo, a população mais jovem perdeu espaço. O número de moradores de 0 a 14 anos caiu de 70.543 (22,1% da população) em 2010 para 64.043 (18,2%) em 2022. São 6.500 crianças e adolescentes a menos nessa faixa etária, redução de 9,2%.
A mudança é ainda mais acentuada entre aqueles de 10 a 14 anos. Eram 26.479 moradores (8,3%) nessa faixa em 2010 e passaram a ser 21.121 (6%) em 2022. A redução foi de 5.358 pessoas, ou 20,2%.
Outro indicador do Censo ajuda a dimensionar a transformação. Franca registrou idade mediana de 36 anos em 2022 e índice de envelhecimento de 65,03. O indicador representa a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 moradores de 0 a 14 anos.
Mudança acompanha cenário nacional
O envelhecimento de Franca faz parte de uma transformação demográfica observada em todo o país. Segundo o IBGE, a participação das pessoas com 60 anos ou mais na população brasileira chegou a 15,8% em 2022, contra 10,8% em 2010.
No mesmo período, a parcela de pessoas de 0 a 14 anos caiu de 24,1% para 19,8%.
A comparação mostra que, em 2022, Franca tinha proporcionalmente mais idosos (17,2%) que o Brasil (15,8%). Já a participação dos moradores de até 14 anos era menor na cidade: 18,2%, contra 19,8% no país.
De acordo com o IBGE, os dados de idade e sexo do Censo são importantes para o planejamento de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, Previdência Social e mercado de trabalho.
Franca terá mais idosos nos próximos anos?
A tendência observada nos dados do Censo coloca o envelhecimento como uma questão para o planejamento da cidade. Com uma parcela maior da população acima dos 60 anos, demandas relacionadas à saúde, mobilidade, lazer, assistência social e acessibilidade ganham espaço.
A população total de Franca também continua crescendo. O município tinha 352.536 habitantes em 2022 e, segundo a estimativa mais recente disponível no IBGE, chegou a 366.534 habitantes em 2026.
O desafio, portanto, não está apenas em acompanhar o crescimento populacional, mas em entender quem está compondo esse crescimento e quais serão as necessidades da população nos próximos anos.
O que muda para a cidade
O envelhecimento populacional pode influenciar diferentes áreas da administração pública. O aumento da população idosa amplia a necessidade de serviços de saúde e assistência, enquanto a redução proporcional das faixas mais jovens pode alterar demandas por escolas e outros equipamentos públicos.
O próprio IBGE destaca que os indicadores de idade e envelhecimento servem como base para decisões sobre investimentos públicos e planejamento social e econômico.
Em 12 anos, o retrato demográfico de Franca mudou significativamente: a cidade passou de 36.221 para 60.579 moradores com 60 anos ou mais, enquanto a população de 0 a 14 anos caiu de 70.543 para 64.043.
Em termos proporcionais, a transformação é ainda mais evidente: os idosos passaram de 11,4% para 17,2% da população, enquanto crianças e adolescentes de até 14 anos recuaram de 22,1% para 18,2%.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.