Uma mulher de 49 anos, procurada pela Justiça, foi presa pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 23, em Franca. A prisão foi realizada por investigadores da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), durante a Operação Rastreio, coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil e pelo Deinter-3 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior).

Segundo a Polícia Civil, havia contra a mulher um mandado de prisão definitiva, expedido após uma condenação por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A pena estabelecida pela Justiça é de 5 anos e 10 meses de prisão, em regime semiaberto.

Prisão anterior

Ainda de acordo com a investigação, a mulher foi presa anteriormente, em 2022, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para a África do Sul acompanhada de outra pessoa.