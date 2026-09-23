A Secretaria de Saúde de Franca está concluindo a programação do Setembro Amarelo com uma série de ações voltadas à prevenção do suicídio, à valorização da vida e aos cuidados com a saúde mental. As atividades são realizadas ao longo do mês nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família), com participação de profissionais e da população.

A programação inclui rodas de conversa, palestras, momentos de reflexão e outras iniciativas de acolhimento. Todas as atividades são gratuitas.

Ações nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 24, a programação segue em diferentes regiões da cidade.