A Secretaria de Saúde de Franca está concluindo a programação do Setembro Amarelo com uma série de ações voltadas à prevenção do suicídio, à valorização da vida e aos cuidados com a saúde mental. As atividades são realizadas ao longo do mês nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESFs (Estratégias de Saúde da Família), com participação de profissionais e da população.
A programação inclui rodas de conversa, palestras, momentos de reflexão e outras iniciativas de acolhimento. Todas as atividades são gratuitas.
Ações nesta quinta-feira
Nesta quinta-feira, 24, a programação segue em diferentes regiões da cidade.
A partir das 7 horas, a UBS do Jardim Paraty realizará um momento de reflexão com usuários e moradores da região. A atividade será conduzida pelo psicólogo da unidade, Olavo Tozatti de Carvalho, com apoio da equipe técnica.
Na região Oeste, o ESF do Parque das Esmeraldas promove, a partir das 8h30, um bate-papo com os usuários sobre o Setembro Amarelo. A atividade será conduzida pela psicóloga Tassiana Costa Ferreira Teixeira. A unidade fica na rua Antônio Albino da Silva, 160.
Já na UBS da Estação, a programação inclui uma caminhada a partir das 13h30. O grupo sairá da unidade, localizada na avenida Santos Dumont, em direção ao Parque Caxambú, em um percurso de aproximadamente um quilômetro pela rua Francisco Társia.
No parque, será realizada uma palestra sobre o tema.
Encerramento
A programação do Setembro Amarelo será encerrada no dia 29 de setembro, no ESF do Jardim Palma, na região Leste.
A partir das 8 horas, serão realizadas atividades com os integrantes do grupo de acolhimento “Saúde em Ação”. A programação também será aberta aos moradores da região.
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