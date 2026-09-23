Cerca de 2.410 estudantes dos 5º anos de 29 escolas da rede municipal de ensino participam, nesta semana, do 18º Festival de Atletismo, realizado no Complexo Poliesportivo. O evento começou na tarde de segunda-feira, 21, e segue até sexta-feira, 25, com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca.
Durante a programação, os alunos têm contato com provas realizadas em uma pista oficial de atletismo, entre elas corrida de 60 metros, corrida com barreiras, revezamento, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso e lançamento de dardo.
Atividade pedagógica
Além do desenvolvimento de habilidades motoras relacionadas a correr, saltar e lançar, o festival trabalha aspectos como cooperação, respeito às regras, autonomia, persistência e convivência. A proposta valoriza a participação e as possibilidades individuais de cada estudante.
Segundo a secretária de Educação, Camila Gonçalves, o festival encerra um trabalho desenvolvido durante um bimestre nas aulas de Educação Física.
“Nas aulas, os estudantes têm contato com o atletismo por meio de jogos, brincadeiras, desafios e atividades que possibilitam conhecer e experimentar os fundamentos da modalidade de forma progressiva e inclusiva. O Festival é o encerramento de um trabalho pedagógico desenvolvido durante um bimestre pelos professores de Educação Física”, afirmou.
Ao longo dos dias de programação, cerca de 500 profissionais participam das atividades. O grupo inclui especialistas de Educação Física, professores regentes, equipes gestoras e outros profissionais envolvidos na organização e no acompanhamento dos estudantes.
Evento é gratuito
A programação é aberta ao público e gratuita. Para acompanhar as atividades, basta comparecer à Pista de Atletismo, localizada na rua dos Pracinhas, no Residencial Paraíso.
O Complexo Poliesportivo funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 21 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 6 às 20 horas.
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