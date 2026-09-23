Cerca de 2.410 estudantes dos 5º anos de 29 escolas da rede municipal de ensino participam, nesta semana, do 18º Festival de Atletismo, realizado no Complexo Poliesportivo. O evento começou na tarde de segunda-feira, 21, e segue até sexta-feira, 25, com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura de Franca.

Durante a programação, os alunos têm contato com provas realizadas em uma pista oficial de atletismo, entre elas corrida de 60 metros, corrida com barreiras, revezamento, salto em distância, salto em altura, arremesso de peso e lançamento de dardo.

Atividade pedagógica

Além do desenvolvimento de habilidades motoras relacionadas a correr, saltar e lançar, o festival trabalha aspectos como cooperação, respeito às regras, autonomia, persistência e convivência. A proposta valoriza a participação e as possibilidades individuais de cada estudante.