O Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca, recebe o 26º Encontro de Carros Antigos, promovido pelo CAAF (Clube do Automóvel Antigo de Franca), com apoio da Prefeitura. O evento começa nesta sexta-feira, 25, e segue até domingo, 27, com entrada gratuita.
Os organizadores esperam receber mais de 45 mil visitantes e reunir cerca de 600 veículos fabricados entre as décadas de 1920 e 2000. Entre os modelos previstos estão Opala, Fusca, Chevette, Corcel e Brasília, além de veículos raros, como Corvette, Impala e Lincoln.
Um dos destaques será o Fusquet Ball, veículo com formato inspirado em uma bola de basquete.
Programação
A visitação começa nesta sexta-feira, das 14h às 22h. No sábado, o público poderá visitar o encontro das 8h às 22h. No domingo, último dia do evento, a programação será das 8h às 16h.
Proprietários de veículos fabricados até 2001 e em bom estado de conservação também poderão participar da exposição. Para isso, deverão doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais de Franca.
Além da exposição dos veículos, o evento terá shows musicais, praça de alimentação e brinquedos para as crianças. A programação também inclui uma exposição sobre estátuas e monumentos de Franca.
O Parque de Exposições “Fernando Costa” fica na avenida Dr. Flávio Rocha, 500, na Vila Exposição.
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