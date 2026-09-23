23 de setembro de 2026
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Encontro reúne 600 carros antigos no Fernando Costa, em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Edição passada do Encontro de Carros Antigos no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca
Edição passada do Encontro de Carros Antigos no Parque de Exposições Fernando Costa, em Franca

O Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca, recebe o 26º Encontro de Carros Antigos, promovido pelo CAAF (Clube do Automóvel Antigo de Franca), com apoio da Prefeitura. O evento começa nesta sexta-feira, 25, e segue até domingo, 27, com entrada gratuita.

Os organizadores esperam receber mais de 45 mil visitantes e reunir cerca de 600 veículos fabricados entre as décadas de 1920 e 2000. Entre os modelos previstos estão Opala, Fusca, Chevette, Corcel e Brasília, além de veículos raros, como Corvette, Impala e Lincoln.

Um dos destaques será o Fusquet Ball, veículo com formato inspirado em uma bola de basquete.

Programação

A visitação começa nesta sexta-feira, das 14h às 22h. No sábado, o público poderá visitar o encontro das 8h às 22h. No domingo, último dia do evento, a programação será das 8h às 16h.

Proprietários de veículos fabricados até 2001 e em bom estado de conservação também poderão participar da exposição. Para isso, deverão doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a entidades assistenciais de Franca.

Além da exposição dos veículos, o evento terá shows musicais, praça de alimentação e brinquedos para as crianças. A programação também inclui uma exposição sobre estátuas e monumentos de Franca.

O Parque de Exposições “Fernando Costa” fica na avenida Dr. Flávio Rocha, 500, na Vila Exposição.

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