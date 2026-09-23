O Parque de Exposições “Fernando Costa”, em Franca, recebe o 26º Encontro de Carros Antigos, promovido pelo CAAF (Clube do Automóvel Antigo de Franca), com apoio da Prefeitura. O evento começa nesta sexta-feira, 25, e segue até domingo, 27, com entrada gratuita.

Os organizadores esperam receber mais de 45 mil visitantes e reunir cerca de 600 veículos fabricados entre as décadas de 1920 e 2000. Entre os modelos previstos estão Opala, Fusca, Chevette, Corcel e Brasília, além de veículos raros, como Corvette, Impala e Lincoln.

Um dos destaques será o Fusquet Ball, veículo com formato inspirado em uma bola de basquete.