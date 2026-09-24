O jogador cristalense Vitor Hugo Carvalho Silva, de 16 anos, assinou um contrato de três anos com o Rio Branco, de Americana (SP), e disputará campeonatos da FPF (Federação Paulista de Futebol) a partir da temporada de 2027. O atleta, que chegou ao clube no início deste ano, já treina entre os jogadores do sub-20.
Nascido em 17 de março de 2010, em Cristais Paulista, Vitor Hugo tem 1,78 metro e atua como volante, podendo também jogar como zagueiro. O vínculo firmado com o Rio Branco é válido até 2029.
O jogador conta que não esperava uma evolução tão rápida desde que chegou ao clube. Inicialmente, passou a treinar com o sub-17 e, posteriormente, foi promovido ao sub-20. Agora, terá a oportunidade de disputar competições organizadas pela FPF em 2027.
“Quando eu assinei meu primeiro contrato aqui pelo Rio Branco, primeiramente o sentimento foi de muita alegria, de saber que a gente estava sendo reconhecido, de saber que o meu esforço, desde quando eu comecei no futebol, estava realmente tendo algum resultado. Sempre passa um filme na cabeça da gente, de que eu sempre sonhei em assinar meu primeiro contrato profissional ou o meu primeiro contrato para jogar a Federação Paulista, que foi o caso desse aqui”, contou.
Próximo passo
Para Vitor Hugo, a assinatura representa mais um passo na busca pelo objetivo de seguir carreira no futebol. O jogador, porém, afirma que o novo contrato não muda a necessidade de manter o ritmo de trabalho.
“Eu me senti muito feliz de estar realizando, de estar um passo mais próximo do meu objetivo final, mas eu sei que não posso parar por agora também. Então, mesmo que eu tenha assinado, eu ainda tento, todo santo dia, me esforçar por aqui e entender que esse foi um dos passos necessários nessa caminhada”, disse.
O jogador também destaca o apoio da família. Atualmente, ele mora longe dos pais para seguir os treinamentos em Americana e afirma que essa é uma das partes mais difíceis da rotina.
“Não é fácil ficar longe da família, porque é o nosso apoio do dia a dia, as pessoas que a gente sabe que sempre vão estar com a gente. Mas, por mais que a gente esteja longe, a gente sabe que é por um motivo maior”, afirmou.
Segundo Vitor Hugo, o foco neste momento está no Rio Branco. Ele conta que conversa com o pai sobre eventuais propostas e interesses, mas procura não deixar que essas situações interfiram no desempenho dentro de campo.
“O meu foco é totalmente no Rio Branco. Então, enquanto eu estiver atuando por aqui, enquanto eu estiver jogando por aqui, meu desempenho vai ser sempre focado para cá. Eu não fico pensando muito sobre essa questão de ter empresários, pessoas que possam estar avaliando o meu desempenho”, explicou.
Orgulho da família
Para o pai, Márcio José da Silva, acompanhar a evolução do filho é motivo de orgulho. Segundo ele, Vitor Hugo começou no futebol em uma escolinha de Cristais Paulista, onde chamou a atenção dos professores Renatinho, Gustavo e Paulinho.
A família também buscou preparação para a avaliação no Rio Branco. Vitor Hugo treinou com o professor Ivan, que, segundo Márcio, teve passagem pelo futebol profissional. Na avaliação em Americana, o garoto teria sido um dos primeiros selecionados entre cerca de 500 atletas.
“É um menino muito esforçado. A gente, como pai, fica muito orgulhoso. Estou muito feliz. Ele está realizando um sonho do pai”, afirmou Márcio.
Márcio também tem ligação com o futebol. Ele conta que foi jogador das categorias de base da Francana.
Segundo Márcio, ele não conseguiu chegar ao futebol profissional, mas vê na trajetória do filho a oportunidade de acompanhar a realização de um sonho que também teve.
“Eu não consegui o que meu filho está conseguindo. Como eu não consegui também ser um jogador famoso, jogava só na base, não cheguei a jogar em time grande. Hoje eu estou vendo meu filho alcançando essas coisas e me sinto muito realizado. Ainda não chegou, não alcançou nada ainda. Nós estamos só no começo”, afirmou.
Interesse de outros clubes
De acordo com o pai, Vitor Hugo também despertou interesse de outros clubes e empresários. Ele afirma que há interesse de equipes brasileiras e de um clube do Japão, além de empresários que acompanham o desempenho do garoto.
Vitor, por sua vez, prefere não antecipar os próximos passos da carreira. Aos 16 anos, ele diz que pretende aproveitar as oportunidades no Rio Branco e continuar trabalhando para evoluir dentro do clube.
“Desde quando eu comecei no futebol, sempre fui uma pessoa muito esforçada. Então eu tento me manter sempre assim, sempre pensando no clube em geral, sempre querendo ajudar o máximo possível aqui dentro”, afirmou.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.