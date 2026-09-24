O jogador cristalense Vitor Hugo Carvalho Silva, de 16 anos, assinou um contrato de três anos com o Rio Branco, de Americana (SP), e disputará campeonatos da FPF (Federação Paulista de Futebol) a partir da temporada de 2027. O atleta, que chegou ao clube no início deste ano, já treina entre os jogadores do sub-20.

Nascido em 17 de março de 2010, em Cristais Paulista, Vitor Hugo tem 1,78 metro e atua como volante, podendo também jogar como zagueiro. O vínculo firmado com o Rio Branco é válido até 2029.

O jogador conta que não esperava uma evolução tão rápida desde que chegou ao clube. Inicialmente, passou a treinar com o sub-17 e, posteriormente, foi promovido ao sub-20. Agora, terá a oportunidade de disputar competições organizadas pela FPF em 2027.