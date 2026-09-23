Rosilaine de Fátima Machado, de 39 anos, paciente oncológica, morreu nessa terça-feira, 22, 15 dias após cair de uma maca enquanto era transportada para uma ambulância em São Sebastião do Paraíso (MG), a cerca de 75 quilômetros de Franca. A Polícia Civil investiga se a morte está relacionada às lesões provocadas pela queda.
O óbito foi confirmado pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 23. O corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá determinar a causa da morte e apontar se existe relação entre o óbito e os ferimentos sofridos no acidente.
Segundo a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), a mulher sofreu um TCE (traumatismo cranioencefálico) na queda.
O acidente aconteceu em 7 de setembro, por volta das 10h, e foi registrado por uma câmera de segurança.
As imagens mostram a paciente sendo retirada de uma residência sobre uma maca conduzida por um homem e uma mulher. Durante o trajeto pela garagem, ao passar por uma pequena rampa, ela cai da maca.
Após a queda, um funcionário se aproxima, levanta a paciente e, com a ajuda de outras pessoas, coloca a mulher novamente sobre a maca. O transporte é retomado na sequência.
Polícia apura conduta durante transporte
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da queda e a conduta dos profissionais responsáveis pelo transporte.
A apuração busca esclarecer se os procedimentos adotados estavam de acordo com os protocolos ou se houve eventual imprudência, negligência ou imperícia.
Inicialmente, segundo a PCMG, o inquérito apura a possível prática de crime culposo, quando não há intenção de provocar o resultado.
A Polícia Civil informou ainda que já colheu declarações, analisou imagens de câmeras de segurança e realizou exames periciais.
Com a morte da paciente, a necropsia será fundamental para determinar se existe relação entre o traumatismo sofrido na queda e o óbito ocorrido 15 dias depois.
O caso permanece sob investigação na Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso.
Prefeitura dispensou profissional
O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSD), afirmou nas redes sociais que a administração abriu procedimentos internos para apurar o episódio e que eventuais responsáveis serão responsabilizados.
“Não ficará impune em hipótese alguma. Sinto muito pelo ocorrido. Existem protocolos a serem seguidos e quem não segue, infelizmente, tem que responder por isso. E responderão da forma que deverão responder”, afirmou.
A Prefeitura também informou que a profissional envolvida no caso foi dispensada pela administração.
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