23 de setembro de 2026
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POLÍCIA INVESTIGA

Paciente de 39 anos com câncer morre 15 dias após cair de maca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Paciente próximo à guia da calçada após cair de maca enquanto era levado para a ambulância em São Sebastião do Paraíso
Paciente próximo à guia da calçada após cair de maca enquanto era levado para a ambulância em São Sebastião do Paraíso

Rosilaine de Fátima Machado, de 39 anos, paciente oncológica, morreu nessa terça-feira, 22, 15 dias após cair de uma maca enquanto era transportada para uma ambulância em São Sebastião do Paraíso (MG), a cerca de 75 quilômetros de Franca. A Polícia Civil investiga se a morte está relacionada às lesões provocadas pela queda.

O óbito foi confirmado pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 23. O corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá determinar a causa da morte e apontar se existe relação entre o óbito e os ferimentos sofridos no acidente.

Segundo a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), a mulher sofreu um TCE (traumatismo cranioencefálico) na queda.

O acidente aconteceu em 7 de setembro, por volta das 10h, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a paciente sendo retirada de uma residência sobre uma maca conduzida por um homem e uma mulher. Durante o trajeto pela garagem, ao passar por uma pequena rampa, ela cai da maca.

Após a queda, um funcionário se aproxima, levanta a paciente e, com a ajuda de outras pessoas, coloca a mulher novamente sobre a maca. O transporte é retomado na sequência.

Polícia apura conduta durante transporte

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da queda e a conduta dos profissionais responsáveis pelo transporte.

A apuração busca esclarecer se os procedimentos adotados estavam de acordo com os protocolos ou se houve eventual imprudência, negligência ou imperícia.

Inicialmente, segundo a PCMG, o inquérito apura a possível prática de crime culposo, quando não há intenção de provocar o resultado.

A Polícia Civil informou ainda que já colheu declarações, analisou imagens de câmeras de segurança e realizou exames periciais.

Com a morte da paciente, a necropsia será fundamental para determinar se existe relação entre o traumatismo sofrido na queda e o óbito ocorrido 15 dias depois.

O caso permanece sob investigação na Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso.

Prefeitura dispensou profissional

O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSD), afirmou nas redes sociais que a administração abriu procedimentos internos para apurar o episódio e que eventuais responsáveis serão responsabilizados.

“Não ficará impune em hipótese alguma. Sinto muito pelo ocorrido. Existem protocolos a serem seguidos e quem não segue, infelizmente, tem que responder por isso. E responderão da forma que deverão responder”, afirmou.

A Prefeitura também informou que a profissional envolvida no caso foi dispensada pela administração.

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