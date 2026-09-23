Rosilaine de Fátima Machado, de 39 anos, paciente oncológica, morreu nessa terça-feira, 22, 15 dias após cair de uma maca enquanto era transportada para uma ambulância em São Sebastião do Paraíso (MG), a cerca de 75 quilômetros de Franca. A Polícia Civil investiga se a morte está relacionada às lesões provocadas pela queda.

O óbito foi confirmado pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 23. O corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá determinar a causa da morte e apontar se existe relação entre o óbito e os ferimentos sofridos no acidente.

Segundo a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais), a mulher sofreu um TCE (traumatismo cranioencefálico) na queda.