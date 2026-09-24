As exportações de Franca somaram US$ 38,8 milhões em agosto de 2026, alta de 109,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Comexstat, sistema de estatísticas de comércio exterior do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). No mesmo período, as importações totalizaram US$ 2,4 milhões, queda de 56,1% na comparação anual.

Apesar do avanço nas vendas externas, Franca respondeu por 0,5% das exportações do estado de São Paulo em agosto e ficou na 33ª posição entre os municípios exportadores paulistas. No ranking nacional, a cidade ocupou a 168ª colocação, com participação de 0,1% nas exportações brasileiras do mês.

Café e soja lideram exportações

A pauta exportadora de Franca ficou concentrada em commodities agrícolas e insumos derivados. As “tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja” representaram 30,5% das vendas externas, seguidas pelo café, torrado, descafeinado ou em outras formas, com 28,1%, e pela soja em grão ou triturada, com 16%.