As exportações de Franca somaram US$ 38,8 milhões em agosto de 2026, alta de 109,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados do Comexstat, sistema de estatísticas de comércio exterior do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). No mesmo período, as importações totalizaram US$ 2,4 milhões, queda de 56,1% na comparação anual.
Apesar do avanço nas vendas externas, Franca respondeu por 0,5% das exportações do estado de São Paulo em agosto e ficou na 33ª posição entre os municípios exportadores paulistas. No ranking nacional, a cidade ocupou a 168ª colocação, com participação de 0,1% nas exportações brasileiras do mês.
Café e soja lideram exportações
A pauta exportadora de Franca ficou concentrada em commodities agrícolas e insumos derivados. As “tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja” representaram 30,5% das vendas externas, seguidas pelo café, torrado, descafeinado ou em outras formas, com 28,1%, e pela soja em grão ou triturada, com 16%.
Juntos, os três produtos responderam por mais de 74% de tudo o que o município exportou em agosto.
Fora do agronegócio, o calçado com sola de borracha, plástico ou couro foi o quarto produto mais exportado, com 11,1% da pauta.
Peptonas e derivados proteicos, com 3,5%; óleo de soja, com 3,2%; e couros preparados após curtimenta, com 2,2%, completaram a lista dos principais produtos embarcados.
Bangladesh e China são principais destinos
Bangladesh foi o principal destino das exportações de Franca em agosto, concentrando 22,4% do total. A China ficou em segundo lugar, com 16,8%, seguida pelos Estados Unidos, com 7,7%, e pela Bélgica, com 6,6%.
Na sequência aparecem Itália, com 4,8%; Taiwan, com 4,4%; Indonésia, com 4,1%; e Tailândia, com 3,8%.
Bangladesh e outros mercados asiáticos, como China, Taiwan, Indonésia, Tailândia e Índia, concentraram mais da metade das exportações do município. Esses destinos aparecem entre os principais compradores de matérias-primas e produtos semiacabados de origem animal e vegetal produzidos na região de Franca.
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