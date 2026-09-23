Era uma segunda-feira, mas os fãs lotaram a Morada du Capiau para o show de Rick & Renner em Franca. A apresentação aconteceu em 22 de dezembro de 2025. Nos bastidores, Rick atendeu aos fãs antes e depois do show. Durante toda a apresentação, eles também interagiram com o público.

Na abertura do show, Rick destacou a participação do público na apresentação. “Vocês não estão vindo no show de Rick e Renner, vocês estão vindo fazer um show com Rick e Renner. Essa troca de energia é que a gente chama de show, sem vocês a gente não existe”.

Segundo o empresário e diretor da casa de shows, Lucas Renato de Souza, o "Lucão", a apresentação reuniu um dos maiores públicos da história da Morada du Capiau na tradicional “Segunda Feliz”.