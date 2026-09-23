Era uma segunda-feira, mas os fãs lotaram a Morada du Capiau para o show de Rick & Renner em Franca. A apresentação aconteceu em 22 de dezembro de 2025. Nos bastidores, Rick atendeu aos fãs antes e depois do show. Durante toda a apresentação, eles também interagiram com o público.
Na abertura do show, Rick destacou a participação do público na apresentação. “Vocês não estão vindo no show de Rick e Renner, vocês estão vindo fazer um show com Rick e Renner. Essa troca de energia é que a gente chama de show, sem vocês a gente não existe”.
Segundo o empresário e diretor da casa de shows, Lucas Renato de Souza, o "Lucão", a apresentação reuniu um dos maiores públicos da história da Morada du Capiau na tradicional “Segunda Feliz”.
“Isso nos emociona muito, porque mostra que ele não estava aqui apenas para fazer um show. Ele realmente se identificava com a proposta da casa e com aquilo que sempre defendemos”, conta Lucão.
Para o empresário, Rick carregava a essência do sertanejo de raiz. “Fazia parte de uma geração de artistas que ainda mantinha muito forte a essência do sertanejo e ajudava a manter viva essa música de raiz”, diz.
Parceria com artistas de Franca
A ligação de Rick com Franca também passou por parcerias com artistas da cidade. Ele foi parceiro de Rionegro & Solimões e de Gian & Giovani.
Rick compôs “Tô Pensando Nela”, lançada por Gian e Giovani em 1996, e “Acredite, Vai Passar”, gravada com Rionegro & Solimões em 2021, em uma ação beneficente para profissionais de eventos afetados pela pandemia.
Após a morte do cantor, as duas duplas usaram as redes sociais para homenageá-lo, com vídeos de encontros fora dos palcos.
Giovani também publicou um vídeo emocionado e revelou que Rick teve participação na volta da dupla com o irmão Gian.
“O mundo sertanejo perdeu uma grande estrela. Tive um projeto vitorioso chamado ‘Dois Corações’ com o Rick, com toda a equipe que me acolheu com o maior carinho do mundo. Quando finalizamos, ele me falou: ‘Você vai voltar a cantar com seu irmão’. Se levantou, me deu um abraço e disse: ‘Vocês são dois irmãos, têm uma grande carreira e uma grande história’. Ele voltou com o Renner também e o nosso meio sertanejo voltou a ganhar as duas duplas. Fica aqui a saudade”, disse.
Morte
Rick, de 59 anos, morreu na última segunda-feira, 21, após a queda de um helicóptero que matou outras quatro pessoas.
O velório do cantor será nesta quinta-feira, 24, e o sepultamento está marcado para sexta-feira, 25, em Sorocaba (SP).
Rick, cujo nome era Geraldo Antônio de Carvalho, nasceu na região de Monte do Carmo, que ainda pertencia ao estado de Goiás, atualmente Tocantins.
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