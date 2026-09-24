A Escola Municipal Profissionalizante “Caminho para o Emprego”, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, está com 31 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e gestão de processos.
As oportunidades são voltadas à qualificação profissional e à preparação dos participantes para novas demandas do mercado de trabalho.
Curso de IA
A escola oferece cinco vagas para o curso “Desenvolvimento de Aplicações com IA Generativa utilizando Google Antigravity”.
A formação terá 40 horas de duração e será realizada entre 21 de outubro e 10 de dezembro, às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h.
Durante as aulas, os participantes aprenderão a diferenciar inteligência artificial tradicional e generativa, utilizar modelos de IA generativa pré-treinados e elaborar prompts estruturados.
O conteúdo também inclui o desenvolvimento de protótipos com ferramentas como Gemini e Imagen, por meio da plataforma Vertex AI. Os alunos terão contato ainda com a ferramenta Antigravity para geração de código e estruturação de projetos, além de testes, validação de protótipos e boas práticas relacionadas ao uso responsável da inteligência artificial.
A segunda oportunidade é o curso “Processos Ágeis com IA”. São 26 vagas disponíveis.
As aulas serão realizadas entre 30 de setembro e 22 de outubro, das 13h30 às 16h, na unidade da Fatec localizada na Vila Imperador.
Para participar, é necessário ter 18 anos completos e ser aprovado em uma prova de conhecimentos em informática, com aproveitamento mínimo de 70%.
Inscrições
As inscrições e as avaliações são realizadas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante “Caminho para o Emprego”, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro de Franca.
Para os cursos, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço recente. No caso do curso “Processos Ágeis com IA”, também é necessário realizar a prova de conhecimentos em informática no próprio local.
O telefone (16) 3706-6590 está disponível para contato.
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