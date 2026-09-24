A Escola Municipal Profissionalizante “Caminho para o Emprego”, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca, está com 31 vagas abertas para cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e gestão de processos.

As oportunidades são voltadas à qualificação profissional e à preparação dos participantes para novas demandas do mercado de trabalho.

Curso de IA

A escola oferece cinco vagas para o curso “Desenvolvimento de Aplicações com IA Generativa utilizando Google Antigravity”.