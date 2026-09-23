A subsede de Franca da torcida organizada Camisa 12, vinculada ao Sport Club Corinthians Paulista, promove uma arrecadação de doces e outros itens para a confraternização de Dia das Crianças, marcada para sábado, 10 de outubro. A festa será realizada na sede da torcida, no Jardim Aeroporto l.

A iniciativa ocorre anualmente e conta com o apoio da população para a arrecadação de balas, doces, pipoca, refrigerantes e outros itens que possam contribuir para a realização da festa.

As doações podem ser entregues na sede da Camisa 12, na rua Alceu Mota Leite, 235. Quem não puder levar os produtos pode entrar em contato pelo Instagram, no perfil @camisa12franca, para combinar a retirada.