A subsede de Franca da torcida organizada Camisa 12, vinculada ao Sport Club Corinthians Paulista, promove uma arrecadação de doces e outros itens para a confraternização de Dia das Crianças, marcada para sábado, 10 de outubro. A festa será realizada na sede da torcida, no Jardim Aeroporto l.
A iniciativa ocorre anualmente e conta com o apoio da população para a arrecadação de balas, doces, pipoca, refrigerantes e outros itens que possam contribuir para a realização da festa.
As doações podem ser entregues na sede da Camisa 12, na rua Alceu Mota Leite, 235. Quem não puder levar os produtos pode entrar em contato pelo Instagram, no perfil @camisa12franca, para combinar a retirada.
Segundo Nathália Duques, integrante da torcida organizada, a ação busca transformar a união entre os torcedores em solidariedade.
“Para nós, realizar esse tipo de ação representa solidariedade, união e responsabilidade social. A Camisa 12 é formada por pessoas que têm uma paixão em comum pelo Corinthians, mas acreditamos que essa união também pode ser usada para fazer o bem e ajudar quem precisa”, disse.
Festa
A confraternização será realizada na própria sede da torcida, mas o horário ainda será confirmado. A organização é do Departamento de Ação Social da Camisa 12, formado pelas mulheres associadas, com participação do responsável pela liderança do grupo, Gabriel Patrocínio.
No ano passado, foram arrecadadas 100 sacolinhas-surpresa para as crianças. A programação também teve apresentação de mágica, pula-pula, corte de cabelo solidário e a participação de um dentista, que distribuiu kits de higiene bucal e orientou as crianças sobre cuidados com os dentes.
Para este ano, a organização também procura um barbeiro voluntário para realizar cortes de cabelo durante a festa. Os interessados podem entrar em contato pelo Instagram @camisa12franca.
“Ver a felicidade das crianças, receber um sorriso, um abraço ou simplesmente proporcionar um dia diferente para elas é algo que não tem preço. É uma forma de demonstrar que, além do futebol e da paixão pelo Corinthians, existe também um lado humano muito forte dentro da torcida”, afirmou Nathália.
A organização afirma que a iniciativa também é realizada em outras datas comemorativas e busca proporcionar momentos de carinho, atenção e alegria às crianças.
“Para nós, o mais importante é saber que cada pessoa que participa, seja ajudando na organização, doando ou estando presente no dia, contribui para transformar aquele momento em uma lembrança especial para as crianças. É isso que dá sentido à ação e faz com que tenhamos vontade de continuar realizando iniciativas como essa”, concluiu a organização.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.