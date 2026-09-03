Um comerciante de 80 anos teria sido dopado dentro da própria casa e permanecido desacordado por quase 24 horas durante um golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, na Vila Aparecida, em Franca. Três mulheres foram identificadas pela Polícia Civil como suspeitas de envolvimento no crime.

Uma delas, de 33 anos, foi localizada e ouvida na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na tarde dessa terça-feira, 22. Ela já foi indiciada por roubo. As outras duas suspeitas são procuradas.

Segundo a investigação, a mulher de 33 anos já conhecia o comerciante e costumava frequentar a residência dele. No dia do crime, ela teria ido ao imóvel acompanhada das outras duas suspeitas.