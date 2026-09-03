Um comerciante de 80 anos teria sido dopado dentro da própria casa e permanecido desacordado por quase 24 horas durante um golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”, na Vila Aparecida, em Franca. Três mulheres foram identificadas pela Polícia Civil como suspeitas de envolvimento no crime.
Uma delas, de 33 anos, foi localizada e ouvida na DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na tarde dessa terça-feira, 22. Ela já foi indiciada por roubo. As outras duas suspeitas são procuradas.
Segundo a investigação, a mulher de 33 anos já conhecia o comerciante e costumava frequentar a residência dele. No dia do crime, ela teria ido ao imóvel acompanhada das outras duas suspeitas.
Câmeras de segurança registraram uma das mulheres deixando a casa. As imagens ajudaram os investigadores a identificá-la.
Suspeita teria colocado substância na cerveja
O delegado Márcio Murari explicou que a vítima estava tomando cerveja quando recebeu a mulher em casa.
“Ela, previamente combinado com outras duas comparsas, adentrou a residência desse senhor, já com ele lá dentro. Inicialmente, ela pediu para usar o banheiro e ele estava tomando cerveja.”
De acordo com a investigação, a suspeita teria aproveitado um momento de distração do comerciante para colocar uma substância na bebida.
“Quando, em dado momento, aproveitando de um descuido dele, ela colocou um líquido e ele acabou dormindo pesadamente. Diante disso, ela acabou aproveitando e subtraindo alguns pertences dele e se evadiu com tais objetos”, afirmou Murari.
As outras duas suspeitas também teriam entrado na residência enquanto o idoso estava desacordado.
“As outras duas comparsas, aproveitando, inclusive, que ele estava desfalecido, também adentraram na residência e acabaram subtraindo outros objetos.”
Comerciante só foi encontrado no dia seguinte
O comerciante permaneceu desacordado por quase 24 horas e só foi encontrado por conhecidos no dia seguinte. Ele foi socorrido.
Durante as investigações, a Polícia Civil também apurou que parte dos objetos levados da residência teria sido repassada pela suspeita identificada a traficantes.
As três mulheres foram identificadas pela DIG. A investigação prossegue para localizar as duas suspeitas que ainda não foram encontradas.
“Vão responder todas por roubo. Uma delas já foi indiciada, as outras duas estão sendo procuradas. As equipes de investigação já estão à procura dessas duas e, logo no final, nós vamos pedir a prisão das três envolvidas”, afirmou o delegado.
Polícia faz alerta a idosos
Murari aproveitou o caso para alertar principalmente idosos que moram sozinhos sobre os riscos de permitir a entrada de pessoas em suas residências.
“É muito importante esse alerta para pessoas, principalmente os idosos que moram sozinhos, para não receber pessoas estranhas na residência. Muitas vezes, por causa da solidão, eles acabam abrindo as portas da residência, acreditando na boa índole das pessoas que ali os visitam.”
O delegado ressaltou que crimes praticados nessas circunstâncias podem colocar a vida das vítimas em risco.
“Muita atenção, porque muitas vezes essas pessoas estão simplesmente querendo ter acesso à residência para praticar crimes e, em alguns casos, terminam até em morte.”
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.